Представим ситуацию, что ты решил устроить первое свидание с загадочной незнакомкой с тиндера в баре. Но ты даже не подозреваешь, что на вашем рандеву есть еще один персонаж – бармен. Он все внимательно слушает и может дать несколько дельных советов, которые помогут не испортить первое свидание.

Источник: GQ

Бармен наливает пиво, готовит коктейли, полирует стакан ы и подслушивает ваши разговоры. А на что ты ожидал? Но это не для того, чтобы знать твои секреты. А для того, чтобы чувствовать, когда нужно предложить нов ый стакан напитка, чтобы разговор перешел в правильное русло.

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Более того: один бармен дал несколько советов, которые помогут не испортить первое свидание в баре. Прислушайся к нему, ведь он точно видел не одну пару, которая создавалась за барной стойкой.

1. Познакомься с барменом

Попробуй прийти в бар на час раньше, чтобы познакомиться с барменом. Именно он станет твоим надежным другом на этот вечер, который поддержит и даст дельный совет, когда твоя новая пассия, например, выйдет в туалет. Более того знакомство с барменом может сделать тебя крутым чуваком в глазах девушки, ведь она поймет, что перед ней – душа компании.



Познакомься с барменом перед свиданием с девушкой / Фото Unsplash

2. Заказывай воду

Этот пункт вытекает из первого. Тебе нужно договориться с барменом, чтобы наливал тебе воду вместо алкоголя. Первое свидание – не самый подходящий момент для того, чтобы перебрать с крепкими напитками. Хороший напиток всегда оживляет разговор. А питьевая вода в перерывах между коктейлями может помочь тебе оставаться трезвым и выглядеть ответственным.

3. Будь на равных

Если девчонка – не фанатка пива, то не стоит при ней заливаться этим хмельным напитком. Можешь попробовать присоединиться к ней. Это покажет, что ты разделяешь ее вкусы. Если она заказала "Секс на пляже" – ты можешь тоже попросить бармена сделать какой-то коктейль и для тебя. И избавься наконец от стереотипа, что коктейли – это только для девушек. Любой бармен может тебе найти десятки аргументов в пользу этих напитков.



Отдавай предпочтение тем напиткам, которые выбирает она / Фото Unsplash

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4. Довези ее домой

Бармен сразу же отмечает, что ты должен быть максимально ответственным. Для вашей же безопасности следует заказать такси, ведь даже 1 коктейль может стать причиной ДТП. Если же девушка будет упираться, то ты можешь привести несколько простых аргументов. Ты хочешь убедиться, что она попала домой, а также не хочешь переживать из-за того, что к ней домогался таксист. Все просто. А ей однозначно будет приятной твоя забота и желание убедиться, что с ней все в порядке. Но ни в коем случае не стоит напрашиваться на чай. Исключением может быть разве предложение с ее стороны.



Отвези ее после свидания домой / Фото Unsplash

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