До твоєї уваги 4 поради по роботі, які кожен із нас міг чути. Їх не варто брати на озброєння, адже нічого корисного вони не несуть.

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Зауважимо, що ці поради ми часто можемо чути від рідних, колег і близьких. І що найгірше, подаються вони під соусом благих намірів. Але часто буває так, що через ці "жести допомоги" ти потрапляєш у пастку, вибравшись з якої ти почуваєшся спустошеним і виснаженим.

1. Ніколи не кидай роботу, на яку щойно влаштувався

Незалежно від того, наскільки токсичним або проблемним є навколишнє середовище, більшості з нас кажуть, що потрібно протриматися на роботі деякий час. Адже компанії не люблять бачити резюме з коротким стажем роботи.



Рідні можуть закликати не звільнятися, навіть якщо тобі важко / Фото racool_studio

Так, на жаль, часто у компаніях цінують людей, які на попередніх роботах працювали не по кілька місяців. Але якщо ти затримуєшся коштом психічного здоров'я, низької заробітної плати або появи проблем зі здоров'ям, то це завдасть більше шкоди. Тож краще у цьому випадку потурбуватися нарешті про себе.

2. Спробуй вписатися

Більшість людей скажуть тобі, що для того, щоб бути успішним у компанії, ти повинен вписатися в її культуру. Часто трапляється так, що люди кажуть тобі "пристосуватися". І це часто завдає шкоди твої власній особистості та ідеям.

Компанія наймає тебе заради тебе і твого унікального бачення. Намагання пристосуватися лише тому, що ти хочеш подобатися команді, в кінцевому підсумку шкодить професійному зростанню. Та й у принципі, це шкодить тобі по житті. Не намагайся постійно пристосовуватися та здаватися тим, ким ти не є.

3. Не вважай гроші головною турботою

Нас часто закликають слідувати за свою пристрастю. Це прекрасно, але часто це розкіш, яку багато хто не може собі дозволити. Ніхто не каже, що ти повинен шукати роботу, яка залишає твої пристрасті позаду і платить тобі за це шалені гроші. Але ти також не повинен ставити гроші вище за пристрасть.

І хоча ці поради не допоможуть тобі просунутися по кар'єрних сходах, вони не такі проблематичні, як ті, що ми майже всі чули в дитинстві. Одна з них наступна.



Працюй за ідею, але отримуй за це гроші / Фото benzoix

4. Опусти голову, працюй старанно і тебе винагородять

Це одна з найбільш оманливих порад, оскільки вона, по суті, заохочує тебе працювати не покладаючи рук, не вимагаючи визнання, подяки і, найголовніше, компенсації. Такі робочі поради ставлять роботодавця на перше місце, прагнучи блага компанії, а не окремої людини.

Натомість тобі потрібно:

добре виконувати свою роботу,

а також бути поміченим,

брати на себе відповідальність за неї (якщо це твоя заслуга)

і бути впевненим, що ти будеш винагороджений за неї.

Натомість чекати, що тебе хтось помітить і винагородить – не найкраща перспектива. Відповідай за свої зусилля. Саме так діють успішні люди. Вони роблять свої зусилля зрозумілими та знають їхню цінність.

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Прислухатися до порад, які стосуються роботи, можна і треба. Але не варто сліпо слідувати їм. Пам'ятай, що ти не займаєшся благодійністю. І що робота не повинна виснажувати та пригнічувати тебе. В інакшому випадку все ж краще шукати іншу роботу, а не сидіти на цій, бо так кажуть рідні та близькі.