Фітнес-тренер Володимир Сидорук поділився кількома порадами. Вони допоможуть тобі позбутися дискомфорту та надалі залишатися продуктивним на роботі. І для цього тобі не знадобиться витрачати шалену суму грошей.
Читай також Зовсім не те, до чого ми звикли: як з'явилося слово коктейль і до чого тут коні
Якщо ви заробляєте на життя, витріщаючись у монітор комп'ютера (сисадміни, офісні працівники та інші), блогери, за кермом та подібних позиціях, може спостерігатись регулярний головний біль та біль у м'язах шиї,
– підкреслив він.
У такому випадку він пропонує взяти на озброєння універсальний засіб. За словами Сидорука, він допоможе тобі позбутися напруги у м'язах, а також скутості. І для цього тобі знадобиться рол або масажний м'яч.
Чому болить шия
Спочатку слід розуміти механізм. Як зазначає фітнес-тренер, стабілізувати голову вагою близько 4,5 кілограма (ага, десь так) на плечах – не надто просте завдання. Особливо для розгиначів шиї, які його виконують годинами. Тож у моменти, коли ти сутулишся, нахиляючи голову вперед, а не тримаєш над плечима, твої грудні м'язи, плечей і шиї швидко адаптуються. Ба більше, вони наче "костеніють" у такій позиції.
І тут і виникає пастка. Адже чим довше ти у такій позиції сидиш, тим складніше буде відновлювати правильну поставу. Якщо нічого з цим не робити, то можна отримати округлість у верхній частині хребта, яку в народі називають "горбом верблюда".
Які можуть бути наслідки
Якщо у тебе буквально "затікає" шия після кількох годин сидіння, то це може стати причиною болю у голові. Також це впливає на трапецієподібний м'яз. Він також починає терпнути.
Як позбутися наслідків
На щастя, фітнес-тренер виклав відео, на якому залишив інструкцію для таких як ти і ми. Важливо виконувати кожну вправу максимально повільно та плавно. Пам'ятай, що з їхньою допомогою ти відновлюєшся, а не намагаєшся завдати собі ще більше шкоди.
Як позбутися болю у шиї: дивися відео
Варте уваги Як тренуватися, якщо в тебе недостатньо для цього часу: 5 способів для кожного
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.