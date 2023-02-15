Фітнес-тренер Володимир Сидорук поділився кількома порадами. Вони допоможуть тобі позбутися дискомфорту та надалі залишатися продуктивним на роботі. І для цього тобі не знадобиться витрачати шалену суму грошей.

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Якщо ви заробляєте на життя, витріщаючись у монітор комп'ютера (сисадміни, офісні працівники та інші), блогери, за кермом та подібних позиціях, може спостерігатись регулярний головний біль та біль у м'язах шиї,

– підкреслив він.

У такому випадку він пропонує взяти на озброєння універсальний засіб. За словами Сидорука, він допоможе тобі позбутися напруги у м'язах, а також скутості. І для цього тобі знадобиться рол або масажний м'яч.

Чому болить шия

Спочатку слід розуміти механізм. Як зазначає фітнес-тренер, стабілізувати голову вагою близько 4,5 кілограма (ага, десь так) на плечах – не надто просте завдання. Особливо для розгиначів шиї, які його виконують годинами. Тож у моменти, коли ти сутулишся, нахиляючи голову вперед, а не тримаєш над плечима, твої грудні м'язи, плечей і шиї швидко адаптуються. Ба більше, вони наче "костеніють" у такій позиції.

І тут і виникає пастка. Адже чим довше ти у такій позиції сидиш, тим складніше буде відновлювати правильну поставу. Якщо нічого з цим не робити, то можна отримати округлість у верхній частині хребта, яку в народі називають "горбом верблюда".

Це цікаво! Кожні 2,5 сантиметра, на які твоя голова виступає вперед, – додаткові 4,5 кілограма навантаження. І якщо вона виступає аж на 7,5 сантиметра, то шия витримуватиме тиск, порівняний з вагою цілих 18 кілограмів.

Які можуть бути наслідки

Якщо у тебе буквально "затікає" шия після кількох годин сидіння, то це може стати причиною болю у голові. Також це впливає на трапецієподібний м'яз. Він також починає терпнути.

Як позбутися наслідків

На щастя, фітнес-тренер виклав відео, на якому залишив інструкцію для таких як ти і ми. Важливо виконувати кожну вправу максимально повільно та плавно. Пам'ятай, що з їхньою допомогою ти відновлюєшся, а не намагаєшся завдати собі ще більше шкоди.

Як позбутися болю у шиї: дивися відео

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