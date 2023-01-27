Не хвилюйся, ми не заганятимемо тебе насильно до спортзалу. Ні, ти матимеш можливість переосмислити свій час, а також звернути увагу на активності, які раніше вважав недостатньо активними.

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Як знайти час для тренувань

Як ти з'ясуєш далі, у твоєму житті є низка можливостей працювати над своїм тілом. Потрібно лише почати. І ми закликаємо тебе до цього вже і зараз. Спробуй, це не страшно.

1. Вимкни телевізор на 30 хвилин

Гаразд-гаразд, телевізор ти не дивишся. Тоді відклади нарешті смартфон або ноутбук. Або ж іди на хитрість. Ти можеш увімкнути собі улюблене шоу і під час нього виконувати легкі вправи. Це цікаво, це приємно, а ще це можливість оптимізувати свій час.



Увімкни улюблене шоу і займися йогою / Фото Seniv Petro

Крім того, у тебе може виробитися корисна звичка. І вже наступного разу ти чекатимеш на вихід нового шоу, адже знаєш, що під час цього ще й тренуватимешся. Ми вважаємо, що це відмінне комбо.

2. Не думай про спортзал

Додавання тренажерного залу до свого розкладу для багатьох може бути фактично неможливим. Однак це не означає, що тренувань у твоєму житті більше не буде. Є безліч вправ, які можна виконувати вдома з додатковим обладнанням або власною вагою. Це заощадить твій час, гроші. А ще ти зможеш вибудувати план дня так, щоб знаходити час на все, що тебе цікавить.

3. Не лінуйся ходити

Ходьба може бути достатньою вправою, щоб підтримувати твоє здоров'я. Найпростіший спосіб зробити її частиною своєї рутини – ходити пішки на роботу і назад. 30 хвилин може бути достатньо, щоб отримати трішки тієї необхідної рухливості зранку та ввечері.



Ходи на роботу і назад пішки / Фото Drobot Dean

Якщо в тебе сидяча робота, то намагайся кожні пів години – годину вставати. Зроби кілька кроків по офісу. Це нескладно, але дуже потрібно для твого здоров'я, самопочуття та продуктивності.

4. Якщо у тебе менш як 30 хвилин

Скажімо, максимум, що ти можеш приділяти вправам на день, це 10 або 20 хвилин. Для цього є кілька високоінтенсивних комплексів, які не заберуть у тебе багато часу, але дозволять витиснути максимум. Якщо ж ти не звик займатися спортом, у тебе може виникнути біль. Тому рекомендуємо почати з інших вправ, щоб поступово наростити інтенсивність. 20 хвилин у цьому випадку має вистачити, але можна вкластися й у 15.

5. Скористайся простоєм

Припустимо, ти був вдома сам 30 хвилин і тобі не було чим зайнятися. Цей час може бути цінним, щоб активізувати власне тіло.

Насправді у будь-який "простійний" час доби, коли тобі раптово нічим зайнятися, можна трохи тренуватися. Головне – звикнути використовувати весь вільний час, який у тебе з'являється.



Додай активності у прогулянки з рідними / Фото Seniv Petro

Якщо ж на заваді тренуванням стає сімейне життя, то варто використати і це. Гуляй з коханою. Бігай з дітьми на майданчику. Залучай до активності тих, кого любиш. Це принесе користь як тобі, так і їм.

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Як бачиш, на фізичну активність ти також можеш знаходити достатньо часу. Для цього достатньо виробити кілька простих звичок. Гарантуємо, тобі однозначно сподобається.