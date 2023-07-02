Кто-нибудь, кто был на первом свидании (а кто не был?), скажет тебе, что это совсем не весело. Обе стороны нервничают, неопределенность витает в воздухе, и шансы не в твою пользу. Ты наконец-то пригласил человека, который тебе нравится, на свидание, и это твой единственный шанс понравиться ему: очевидно, что ты будешь нервничать. И в зависимости от того, насколько ты заинтересован в этом человеке, все усложняется. Отсюда и потребность в советах по укреплению доверия.

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1. Одевайся, чтобы произвести впечатление

Одевай то, что хочешь, а не то, что, по твоему мнению, понравится твоей потенциальной девушке. Одежда – это отличный инструмент для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление, но она также много говорит о том, кем мы на самом деле есть. И если ты одеваешь не то, что действительно хочешь, только потому, что хочешь выглядеть определенным образом, ты не можешь рассчитывать на то, что будешь чувствовать себя хорошо внутри, не так ли?

2. Составь план

После того, как человек, который тебе нравится, согласился пойти с тобой на свидание, пора составить план всего, что тебе нужно сделать, чтобы добраться до этой даты. Сколько времени тебе нужно на подготовку, какие договоренности нужно сделать в последнюю минуту, сколько времени займет дорога к месту встречи, какие ситуации на дорогах могут привести к задержкам и т.д. Возьми все это во внимание и спланируй это. Это не только обеспечит тебе своевременное прибытие, но и позволит избежать паники в последнюю минуту, которая одновременно повлияет на твою уверенность в себе.



Тебе необходимо составить четкий план с учетом всех переменных / Фото Wayhomestudio

3. Контролируй то, что ты смотришь

Тип контента, который мы потребляем, влияет на наше настроение. Многочисленные исследования выявили негативное влияние социальных сетей и поточного контента на нашу коллективную психику. То, что мы смотрим, может изменить наше настроение – от возбуждения до недоверия, надежды или тревоги. За несколько часов до встречи убедись, что ты не употребляешь контент, который может усилить твою нервозность. Вместо этого выбирай контент, поднимающий настроение.

4. Запиши это

Независимо от того, что ты чувствуешь, это запиши. Ты взволнован? Нервничаешь из-за того, как пройдет свидание? Выскажи это словами. Хочешь повысить свою уверенность в себе? Выскажи это в письменной форме. Запись наших мыслей – отличный способ справиться с тем, что мы ощущаем. Он позволяет выпустить пару и освободить разум от мыслей, не приносящих нам ничего хорошего.



Запиши свои переживания, которые чувствуешь / Фото Drobot Dean

5. Медитируй

Когда все остальное не помогает, ты всегда можешь положиться на силу медитации, творящей чудеса на первом свидании. Перед тем, как пойти на свидание с заинтересовавшим тебя человеком, сядь и медитируй как можно дольше. Выбери тот вид медитации, который лучше всего подходит тебе, который поможет тебе сосредоточиться, успокоить тревожные мысли и мгновенно поднять настроение. Ты выйдешь из дома с чувством безопасности, уверенности и комфорта в собственной шкуре – и нет, что может быть привлекательнее этого!

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Используй эти советы перед первым свиданием. Гарантируем, что они помогут увереннее себя чувствовать и добиться желаемых результатов.