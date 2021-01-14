Якщо тебе теж відправили на дистанційну роботу, то тобі знайоме відчуття, коли зовсім ніяк не вдається виконати поставлену задачу. Особливо складно це дається творчим людям, до яких має навідатися міфічна муза. Men 24 поділиться з тобою кількома простими способами позбутися застою під час роботи вдома.

Лінуватися – нормально, адже лінь – рушій прогресу. Але що ж робити, якщо у тебе горить дедлайн, а робота ніяк не планує виконуватися? У цьому випадку слід прислухатися до 4 способів позбутися застою під час роботи, якими з тобою залюбки ділиться Men 24. Візьми на озброєння наші поради!

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Якщо тобі страшенно не хочеться нічого робити – постав собі таймер на 10 хвилин. Протягом цього часу можеш гортати стрічку інстаграму, розглядаючи там дівчат, на яких ми завжди рекомендуємо підписатися. Але щойно прозвучить сигнал – відклади смартфон і почни нарешті працювати. Все одно не виникло бажання? Тоді скористайся нашими методами.

1. Виконай 15 присідань

Не виключено, що тобі необхідно трохи порухатися. Для цього можна, звичайно ж, виконати зарядку, але не у всіх є час і бажання. Натомість ми рекомендуємо просто зробити 15 присідань. Цього буде достатньо, щоб ти розрухався, а кров почала краще циркулювати. Ця проста хитрість дозволить тобі сконцентруватися на задачі, виконання якої не потребує великої кількості часу.



Після виконання вправи легше сконцентруватися на роботі / Фото unsplash

2. Прогуляйся біля дому

Якщо фізична активність не допомогла – пора вибиратися на прогулянку. Ті ж 15 хвилин, які ти міг присвятити соцмережам, можна використати для вилазки з дому. Можеш, наприклад, сходити до магазину по щось смачненьке або ж забрати нарешті свою посилку, яка очікує тебе уже третій день. Прогулянки позитивно впливають завдяки свіжому повітрю та сонцю (якщо ти його застанеш).



Виберися на коротку прогулянку біля дому / Фото unsplash

3. Зроби каву

Усі ми знаємо, що кава – улюблений напій офісних клерків. І не тільки їх. Каву ми рекомендуємо випити перед виконанням складної задачі. Вона дозволить тобі збадьоритися та сконцентруватися. Але варто пам'ятати, що її ефект не довготривалий, тож на тебе може очікувати не лише різкий прилив енергії, а й її різке падіння. У такому випадку пропонуємо повернутися до пункту №2.



Кава дозволяє миттєво збадьоритися / Фото unsplash

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4. Прокрастинуй продуктивно

Став той же таймер на 15 хвилин, щоб взятися за виконання якогось іншого заняття. Наприклад, можеш приготувати собі обід, прибрати на робочому місці або ж побавитися зі своїм котом. І тільки не треба нам тут розказувати, що у квартирі у тебе ідеальна чистота, і що тобі крім роботи нічим себе зайняти. Якщо це дійсно так, то ми пропонуємо робити паузи для читання. За одну перерву ти прочитаєш небагато, але за цілий день таких пауз назбирається. Тож за місяць ти зможеш прочитати значно більше, ніж зазвичай.



Зроби перерву на читання / Фото unsplash

Скористайся нашими порадами, якщо ти ніяк не можеш сконцентруватися на роботі. Вони дозволять не лише підвищити твою продуктивність, а й встигнути зробити значно більше. Головне – не надто активно залипати у смартфоні.

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