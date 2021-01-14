Если тебя тоже отправили на дистанционную работу, то тебе знакомо чувство, когда совсем никак не удается выполнить поставленную задачу. Особенно сложно это дается творческим людям, к которым должна наведаться мифическая муза. Men 24 поделится с тобой несколькими простыми способами избавиться застоя во время работы на дому.

Лениться – нормально, ведь лень – двигатель прогресса. Но что же делать, если у тебя горит дедлайн, а работа никак не планирует выполняться? В этом случае следует прислушаться к 4 способам избавиться от застоя во время работы, которым с тобой охотно делится Men 24 . Возьми на вооружение наши советы!

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Если тебе ужасно не хочется ничего делать – поставь себе таймер на 15 минут. В течение этого времени можешь листать ленту инстаграма, рассматривая там девушек, на которых мы всегда рекомендуем подписаться. Но как только прозвучит сигнал – отложи смартфон и начни наконец работать. Все равно не возникло желания? Тогда воспользуйся нашими методами.

1. Выполни 15 приседаний

Не исключено, что тебе необходимо немного подвигаться. Для этого можно, конечно же, выполнить зарядку, но не у всех есть время и желание. Вместо этого мы рекомендуем просто сделать 15 приседаний. Этого будет достаточно, чтобы ты взбодрился, а кровь стала лучше циркулировать. Эта простая хитрость позволит тебе сконцентрироваться на задаче, выполнение которой не требует большого количества времени.



После выполнения упражнения легче сконцентрироваться на работе / Фото unsplash

2. Прогуляйся у дома

Если физическая активность не помогла – пора выбираться на прогулку. Те же 15 минут, которые ты мог посвятить соцсетям, можно использовать для вылазки из дома. Можешь, например, сходить в магазин за чем-то вкусненьким или забрать наконец свою посылку, которая ожидает тебя уже третий день. Прогулки положительно влияют благодаря свежему воздуху и солнцу (если ты его застанешь).



Выберись на короткую прогулку возле дома / Фото unsplash

3. Сделай кофе

Все мы знаем, что кофе – любимый напиток офисных клерков. И не только их. Кофе мы рекомендуем выпить перед выполнением сложной задачи. Он позволит тебе взбодриться и сконцентрироваться. Но стоит помнить, что его эффект не длительный, поэтому тебя может ожидать не только резкий прилив энергии, но и ее резкое падение. В таком случае предлагаем вернуться к пункту №2.



Кофе позволяет мгновенно взбодриться / Фото unsplash

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4. Прокрастинируй продуктивно

Ставь тот же таймер на 15 минут, чтобы приступить к выполнению какого-либо другого занятия. Например, можешь приготовить себе обед, убрать на рабочем месте или же поиграть со своим котом. И только не надо нам тут рассказывать, что в квартире у тебя идеальная чистота, и тебе кроме работы нечем себя занять. Если это действительно так, то мы предлагаем делать паузы для чтения. За один перерыв ты прочитаешь немного, но за целый день таких пауз наберется. Поэтому за месяц ты сможешь прочитать гораздо больше, чем обычно.



Сделай перерыв на чтение / Фото unsplash

Воспользуйся нашими советами, если ты никак не можешь сконцентрироваться на работе. Они позволят не только повысить твою производительность, но и успеть сделать гораздо больше. Главное – не слишком активно залипать в смартфоне.