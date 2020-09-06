Іноді слід дослухатися до голосів минулого. Принаймні, коли мовиться про знайомство з батьками своєї дівчини. Американський журнал "Університет: видання для молодих людей" у серпні 1948 року опублікував корисну інструкцію з поведінки під час знайомства з рідними обраниці. Вона актуальна й донині.

Ясна річ, що знайомство з її батьками, – найвідповідальніший момент. Адже твоя кохана у цей момент уже точно знає імена ваших трьох спільних дітей, двох мопсів і однієї сіамської кішки. Ми на Men 24 вирішили трішки повернутися у минуле, аби допомогти тобі справити правильне враження на рідних своєї коханої.

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Менше ентузіазму

Так, міцний потиск руки важливий. Але це геть зовсім не означає, що потрібно ламати майбутньому тестеві руку. Не перестарайся з цим.

Не потрібно відразу ж летіти в обійми до тестя та тещі

Як не слід? Хай би як ти там переживав, а кидатися в обійми до батьків дівчини не слід. Також не варто згадувати при першій зустрічі усе те, про що тобі розповідала кохана.

Як можна? Будь ввічливим і дочекайся, коли тобі протягнуть руку. Лише після цього можеш потиснути її, але не перестарайся. Відповідай чемно, лаконічно.

Світська бесіда

При виборі теми – головне не прогадати та не перестаратися. Добре, що ти тямиш у карбюраторах, але це не означає, що потрібно присвячувати їм цілий вечір.

Вибирай тему, яка не перевантажуватиме вечір

Як не слід? Не варто з переляку починати розмову: "Чув, у вас там карбюратор барахлить. Здається пора нарешті везти ту розвалюху на СТО". Звичайно ж, тобі може казково пощастити, і батько коханої оцінить турботу. Але шанси ці мізерні.

Як можна? Запитай краще щось цікаве про доньку. Батьки залюбки тобі розкажуть про неї те, що ти навіть не здогадувався. Але в цьому випадку будь готовий до перегляду десятків сімейних альбомів, сліз матері та фрази: "Як же ж швидко ростуть діти..."

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Не сперечайся

Навіть якщо тобі здається, що батько в чомусь категорично помиляється, – не смій сперечатися.

Суперечка – останнє, що ти повинен робити

Як не слід? Ти виявив, що батько твоєї коханої – палкий фанат "Шахтаря", а ти ж у нас затятий "динамівець". Далі, ми думаємо, можна не продовжувати. Особливо, ураховуючи нещодавню перемогу "Динамо" у Суперкубку України.

Як можна? Знайди точки дотику. Спитай у батька, як він ставиться до того, що Луческу тепер тренер "Динамо". Чи не вважає він це зрадою? Разом можете порозмірковувати про майбутнє українського футболу.

Не проси про допомогу

Під час світської бесіди виявилось, що у батьків уже кілька днів не працює пральна машина. У тобі відразу ж вмикається режим "супермена", але ми рекомендуємо його притримати на потім.

Спробуй не вмикати режим "супермена" під час знайомства

Як не слід? Не варто відразу ж телефонувати до свого колеги, який займається ремонтом пральних машин, описуючи стан "пацієнта".

Як можна? Можна по закінченні зустрічі дати батькам номер майстра з ремонту. Не забувай про те, що ти прийшов, аби знайомитися з рідними своєї дівчини. Тим паче, що так їм буде значно зручніше комунікувати з фахівцем.

Перше враження – надзвичайно важливе. Тож постарайся не облажатися перед батьками своєї коханої. Пам'ятай про те, що тобі з ними випаде нагода побачитися ще бодай один раз – у РАЦСі!