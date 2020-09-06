Иногда следует прислушиваться к голосам прошлого. По крайней мере, когда говорится о знакомстве с родителями своей девушки. Американский журнал "Университет: издание для молодых людей" в августе 1948 года опубликовал полезную инструкцию по поведению во время знакомства с родными избранницы. Она актуальна и по сей день.

Понятное дело, что знакомство с ее родителями, – самый ответственный момент. Ведь твоя любимая в этот момент уже точно знает имена ваших трех общих детей, двух мопсов и одной сиамской кошки. Мы на Men 24 решили немного вернуться в прошлое, чтобы помочь тебе произвести правильное впечатление на родных своей возлюбленной.

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Меньше энтузиазма

Так, крепкое пожатие руки важно. Но это совершенно не означает, что нужно ломать будущему тестю руку. Не переусердствуй с этим.

Не нужно сразу же лететь в объятия к тестю и теще

Как следует? Как бы ты там переживал, а бросаться в объятия к родителям девушки не следует . Также не стоит упоминать при первой встрече все то, о чем тебе рассказывала любимая.

Как можно? Будь вежливым и дождись, когда тебе протянут руку. Только после этого можешь пожать ее, но не переусердствуй. Отвечай вежливо, лаконично.

Светская беседа

При выборе темы – главное не прогадать и не переусердствовать. Хорошо, что ты понимаешься в карбюраторах, но это не значит, что нужно посвящать им целый вечер.

Выбирай тему, не перегружать вечер

Как следует? Не стоит с перепугу начинать разговор: "Слышал, у вас там карбюратор барахлит. Кажется пора наконец везти ту развалюху на СТО". Конечно же, тебе может сказочно повезти, и отец любимой оценит заботу. Но шансы эти не высоки.

Как можно? Спроси лучше что-то интересное о дочери . Родители охотно тебе расскажут о ней то, что ты даже не догадывался. Но в этом случае будь готов к просмотру десятков семейных альбомов, слез матери и фразы: "Как же быстро растут дети..."

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Не спорь

Даже если тебе кажется, что отец в чём-то категорически ошибается, – не смей спорить.

Спор – последнее, что ты должен делать

Как следует? Ты обнаружил, что отец твоей любимой – страстный фанат "Шахтера", а ты у нас ярый "динамовец". Далее, мы думаем, можно не продолжать. Особенно, учитывая недавнюю победу "Динамо" в Суперкубке Украины.

Как можно? Найди точки соприкосновения. Спроси у отца, как он относится к тому, что Луческу теперь тренер "Динамо". Не считает ли он это предательством? Вместе можете порассуждать о будущем украинского футбола.

Не проси о помощи

Во время светской беседы оказалось, что у родителей уже несколько дней не работает стиральная машина. В тебе сразу же включается режим "супермена", но мы рекомендуем его придержать на потом.

Попробуй не включать режим "супермена" при знакомстве

Как следует? Не стоит сразу же звонить к своему коллеге, который занимается ремонтом стиральных машин, описывая состояние "пациента".

Как можно? Можно по окончании встречи дать родителям номер мастера по ремонту. Не забывай о том, что ты пришел, чтобы знакомиться с родными своей девушки. Тем более, что так им будет значительно удобнее коммуницировать со специалистом.