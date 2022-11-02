Щоб позбутися зайвої ваги необхідно виконувати силові тренування, споживати достатньо білка, а також приділяти час сну та відпочинку. А далі ми розповімо, чого категорично не варто робити на шляху до досягнення своєї мети.

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Як не потрібно худнути

1. Припини їсти

Якщо ти припиниш їсти, то це не допоможе тобі схуднути природним і здоровим способом. Ба більше, ти цілими днями ходитимеш голодний, тож ввечері буквально кидатимешся на їжу. Зменшення щоденного споживання їжі – помилка. Правильно у цьому випадку – змінити раціон, віддавши перевагу корисним продуктам.



Віддай перевагу корисним продуктам / Фото sevinpetro

2. Позбудься вуглеводів у раціоні

Здалося б, вуглеводи – наш найзліший ворог. Чого не скажеш про білок, якого рекомендують щодня споживати у розрахунку 1 грам білка на 1 кілограм ваги.

Але ж вуглеводи – теж союзник у питанні схуднення. Тобі просто потрібно віддати перевагу правильним. Мовиться про сплющену вівсянку, кіноа, батат, овочі, фрукти, коричневий рис. Натомість від звичайних макаронів і тістечок таки дійсно варто відмовитися. Або хоча б мінімізувати їхню присутність у твоєму раціоні.

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3. Виконуй якомога більше кардіо

Випробовувати себе на велотренажері, біговій доріжці чи гребному тренажері – це дуже добре. Але якщо це не супроводжується хорошими силовими тренуваннями, цього буде недостатньо. Краще зробити кардіотренування натщесерце. Йди, наприклад, у хорошому темпі 30 – 45 хвилин, коли прокинешся. Або віддай перевагу плаванню. Це допоможе тобі спалити жир, а також схуднути.



Не варто виснажувати себе пробіжками / Фото sevinpetro

Пам'ятай, що мета полягає у спалюванні жиру та підтримці м'язової маси. Також варто уникати надто повільного метаболізму, який призводить до ефекту відскоку, а також загальної млявості.

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