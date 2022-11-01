Важливо розуміти, що набір зайвої ваги може бути спричинений низкою факторів. Серед них – проблеми зі здоров'ям. Тож рекомендуємо звернутися до лікаря, якщо тебе починає лякати побачене на вагах.

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Чому ти можеш набрати зайву вагу

1. Ти їси надто багато солі

Споживання натрію змушує твоє тіло утримувати воду. Тож, якщо ти упродовж кількох днів їси надто багато соленого, то можеш дійсно раптово набрати вагу. Саме з цієї причини ми рекомендуємо мінімізувати споживання фастфуду.

2. Ти не отримуєш достатньо калію

Калій допомагає м'язам працювати, а також регулює кров'яний тиск. І хоч немає рекомендованої добової норми споживання калію, експерти вважають, що 3 400 міліграмів – хороша добова кількість для чоловіків віком від 19 років.

3. Ти приймаєш нові ліки

Ти не повіриш, але набрати зайвого можна і через зміну медикаментів, які ти приймаєш. Дві поширені категорії ліків, які сприяють набору ваги: проти депресії та проти хвороб серця. Також цифри на вагах можуть засмутити, якщо приймати снодійні, знеболювальні та навіть деякі антигістамінні препарати, які блокують алергію.

Додай до цього списку також стероїди та препарати, які підвищують рівень тестостерону. Це препарати, які впливають на твої гормони. Тож не дивно, що в тебе раптово почне рости вага.



Деякі медикаменти можуть стати причиною набору ваги / zinkevych

4. Ти їси більше, ніж здається

Якщо ти постійно збільшував кількість калорій упродовж місяця або двох, ти можеш навіть побачити збільшення ваги на 2, а то й 5 кілограмів.

Важливо розуміти, що ці зміни можуть бути незначними. Можливо, ти купив новий посуд, тому твої звичні порції зросли. Експерти наголосили, навіть 500 зайвих калорій на тиждень можуть спричинити збільшення кількості спожитого з часом.

Тож варто вести щоденник дієти або додаток. У нього занось дані про те, що потрапляє до твого шлунка. Це дозволить відстежити, що ж такого калорійного ти їси та від чого можна відмовитися.

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5. У твоїй дієті надто багато вуглеводів

Різка зміна дієти з практично безвуглеводної до насиченої ними – вірний шлях до набору зайвих кілограмів. Це тому, що вуглеводи зберігаються у твоїх м'язах і печінці у вигляді глікогену. Тож задумайся над тим, чи хочеш ти наступного разу вечеряти макаронами.

А от перед тренуваннями їх їсти можна. Той же глікоген – потужне джерело палива для тренувань. А це означає, що без вуглеводів ефективно працювати над тілом своєї мрії буде значно складніше.



Надто велика кількість вуглеводів сприяє набору ваги / Фото frimufilms

6. Ти нещодавно позбувся зайвої ваги

Слід розуміти, що кілограми, які тобі вдалося скинути, з часом можуть повернутися. І найгірше те, що це може відбутися навіть у тих випадках, коли ти продовжуєш сидіти на дієті та постійно займатися фізичними активностями. І це нормально. Бити на сполох не варто.

7. У тебе є ендокринні захворювання

За даними Національного інституту здоров'я, приблизно кожен п'ятий дорослий має проблеми з роботою щитоподібної залози. Це також може бути причиною різкого та раптового збільшення ваги. Також на цифри на вагах можуть вплинути певні захворювання.

Як бачиш, набрати зайвого можна не лише від постійного поїдання картоплі фрі з морозивом. Тебе ми закликаємо уважно стежити за своїм організмом. Він може подавати тобі сигнали, що з тобою щось не так.

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