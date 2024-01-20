Тому фанати хардкору вважають, що краще не прати джинси взагалі. Якщо ти не настільки категоричний, то, звичайно ж, варто їх прати. Але недостатньо просто кинути джинси до пральної машини!

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Як часто слід прати джинси? У той час як інші предмети одягу автоматично потрапляють у кошик для прання після того, як їх одягнуть один раз, джинси потрібно прати набагато рідше. Прання – навіть у делікатному режимі для вовни – завжди означає стрес для штанів. До прикладу, сині джинси втрачають кольорові пігменти з кожним циклом прання.

На жаль, ми не можемо дати тобі емпіричне правило, як часто слід прати джинси. Це залежить від багатьох факторів. Наприклад, наскільки важливим є оригінальне забарвлення, наскільки джинси піддаються впливу поту і бруду? В основному, однак, при пранні джинсів діє таке правило: краще випрати їх на один раз менше. Нижче ми розповімо, як відкласти наступний цикл прання.

Прання джинсів: найкращі поради

При скількох градусах слід прати джинси? Чи можна прати джинси при 40 градусах? Джинси слід прати при температурі не більше 30 градусів і відтискати при не більше як 1 000 оборотів.

Вибери правильну програму прання

Який цикл прання найкраще підходить для прання джинсів? Вибери цикл прання вовни або делікатного прання, якщо у твоїй пральній машині ще немає спеціальної програми для прання джинсів. Краще уникати прання джинсів при температурі 60 градусів. Це дозволить дбайливо ставитися до джинсів, запобігаючи усадці та вицвітанню кольору, а також додатковому навантаженню на тканину, спричиненому тертям об барабан.



Важливо обрати правильну програму прання / Фото freepik

Правильний засіб для прання джинсів

Відбілювачі, що містяться в пральних засобах, особливо швидко освітлюють джинси. Тому слід використовувати спеціальний рідкий засіб для прання темних тканин. Використовуй пральний засіб дуже економно. Кондиціонер для білизни – табу при догляді за джинсами. Він розм'якшує волокна і призводить до того, що тканина швидше руйнується.

Правильна підготовка

Джинси завжди слід прати навиворіт. Це захищає тканину. Завжди застібай блискавку та ґудзики. Гострі металеві зубці можуть залишити дірки. Звичайні сині джинси приходять до покупця з історією. Дійсно, пофарбовані в імператорський індиго штани отримують світліший, нерівномірний відтінок на фабриці через прання і механічне стирання. Це створює враження, що джинси носили роками.

Шанувальники сирого деніму воліють створювати цей ефект самостійно. Вони купують необроблені або не випрані джинси. Вплив на тіло власника створює безпомилковий, індивідуальний колір і малюнок складок.

Сушіння джинсів після прання

Хочеш вір, хочеш ні, але є кілька рекомендацій, яких слід дотримуватися після прання, якщо ти хочеш зберегти джинси в найкращому стані. Перше правило: ніколи не клади джинси в сушильну машину. Замість цього розклади їх і дай їм висохнути на свіжому повітрі. Але, будь ласка, не залишай їх під палючим сонцем – це також вибілює джинси.



Ні в якому разі не клади до сушильної машини / Фото pvproductions

Альтернатива пранню

1. Морозильна камера

Ця порада проти неприємного запаху джинсів – вічна. Поклади джинси у великий поліетиленовий пакет і відправ їх до морозильної камери на кілька годин. Передбачається, що мороз вб'є бактерії, які частково відповідають за неприємний запах. Досвід використання цього методу варіюється від "Чудово, це працює" до "І для цього я спорожнив морозильну камеру?".

Одна з причин неоднозначних результатів – у домашній морозильній камері недостатньо низька температура, щоб дійсно знищити бактерії. Наша рекомендація: антибактеріальний спрей для текстилю.

2. Ручне прання

Невелика пляма – не привід для того, щоб класти всю пару штанів у пральну машину. Справжні шанувальники деніму приділяють трохи більше часу догляду за джинсами, щоб затримати процес старіння. Плями видаляються губкою або зубною щіткою з невеликою кількістю мийного засобу. Рідина для миття посуду – хороший вибір для жирних плям. Переконайся, що губка або зубна щітка не надто жорстка, і лише обережно потри пляму.

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Скористайся нашими порадами. Вони допоможуть правильно доглядати за джинсами та носити їх з задоволенням упродовж не одного сезону!