Поэтому фанаты хардкора считают, что лучше не стирать джинсы вообще. Если ты не столь категоричен, то, конечно же, стоит их стирать. Но недостаточно просто бросить джинсы в стиральную машину!

Стоит внимания Для реабилитации пострадавших украинцев: Nemiroff закупил оборудование для медучреждения Винницкой области

Как часто следует стирать джинсы? В то время как другие предметы одежды автоматически попадают в корзину для стирки после того, как их оденут один раз, джинсы нужно стирать гораздо реже. Стирка – даже в деликатном режиме для шерсти – всегда означает стресс для штанов. Например, синие джинсы теряют цветные пигменты с каждым циклом стирки.

К сожалению, мы не можем дать тебе эмпирическое правило, как часто следует стирать джинсы. Это зависит от многих факторов. Например, насколько важна оригинальная окраска, насколько джинсы подвергаются влиянию пота и грязи? В основном, однако, при стирке джинсов действует следующее правило: лучше постирать их на один раз меньше. Ниже мы расскажем, как отложить следующий цикл стирки.

Стирка джинсов: лучшие советы

При скольких градусах следует стирать джинсы? Можно ли стирать джинсы при 40 градусах? Джинсы следует стирать при температуре не более 30 градусов и отжимать при не более 1000 оборотов.

Выбери правильную программу стирки

Какой цикл стирки лучше всего подходит для стирки джинсов? Выбери цикл стирки шерсти или деликатной стирки, если у твоей стиральной машины еще нет специальной программы для стирки джинсов. Лучше избегать стирки джинсов при температуре 60 градусов. Это позволит бережно относиться к джинсам, предотвращая усадку и выцветание цвета, а также дополнительную нагрузку на ткань, вызванную трением о барабан.



Важно выбрать правильную программу стирки / Фото freepik

Правильное средство для стирки джинсов

Отбеливатели, содержащиеся в стиральных средствах, особенно быстро осветливает джинсы. Поэтому следует использовать специальное жидкое средство для стирки темных тканей. Используй стиральное средство очень экономно. Кондиционер для белья – табу при уходе за джинсами. Он размягчает волокна и приводит к тому, что ткань быстрее разрушается.

Правильная подготовка

Джинсы всегда следует стирать наизнанку. Это защищает ткань. Всегда застегивай молнию и пуговицы. Острые металлические зубцы могут оставить дырки. Обычные синие джинсы приходят к покупателю с историей. Действительно, окрашенные в императорский индиго штаны получают более светлый, неравномерный оттенок на фабрике из-за стирки и механического стирания. Это производит впечатление, что джинсы носили годами.

Поклонники сырого денима предпочитают создавать этот эффект самостоятельно. Они покупают необработанные или не выстиранные джинсы. Воздействие на тело владельца создает безошибочный, индивидуальный цвет и рисунок складок.

Сушка джинсов после стирки

Хочешь верь, хочешь нет, но есть несколько рекомендаций, которые следует придерживаться после стирки, если ты хочешь сохранить джинсы в лучшем состоянии. Первое правило: никогда не клади джинсы в сушильную машину. Вместо этого разложи их и дай им высохнуть на свежем воздухе. И, пожалуйста, не оставляй их под палящим солнцем – это тоже высветливает джинсы.



Ни в коем случае не клади к сушильной машине / Фото pvproductions

Альтернатива стирке

1. Морозильная камера

Этот совет против неприятного запаха джинсов – вечный. Положи джинсы в большой полиэтиленовый пакет и отправь их в морозильную камеру на несколько часов. Предполагается, что мороз убьет бактерии, частично отвечающие за неприятный запах. Опыт использования этого метода варьируется от "Прекрасно, это работает" до "И для этого я опорожнил морозильную камеру?".

Одна из причин неоднозначных результатов – в домашней морозильной камере недостаточно низкая температура, чтобы уничтожить бактерии. Наша рекомендация: антибактериальный спрей для текстиля.

2. Ручная стирка

Небольшое пятно – не повод для того, чтобы бросать всю пару штанов в стиральную машину. Настоящие поклонники денима уделяют чуть больше времени уходу за джинсами, чтобы задержать процесс старения. Пятна удаляются губкой или зубной щеткой с небольшим количеством моющего средства. Жидкость для мытья посуды – хороший выбор для жирных пятен. Убедись, что губка или зубная щетка не слишком жесткая, и только осторожно потри пятно.

Читай также 4 модные тенденции, которые будут доминировать в 2024 году – и одежда, которая тебе понадобится

Воспользуйся нашими советами. Они помогут правильно ухаживать за джинсами и носить их с удовольствием в течение не одного сезона!