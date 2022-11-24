На щастя, фітнес-тренери YAsport Yarik&Anton поділилися кількома хитрощами. З їхньою допомогою можна буде не лише розігріти свої м'язи, а й допомогти їм значно краще та швидше рости.

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У чому важливість розминки

Хлопці поділилися комплексом вправ. Він спрямований на підготовку твого тіла до фізичного навантаження. І з його допомогою ти зможеш уникнути травматизму та витиснути максимум від тренування.

Основною метою розминки є поступове підвищення температури тіла та розігрів м'язів, що перебувають у стані бездіяльності,

– кажуть хлопці.

Як правильно розігрітися

Слід починати розминку з кардіо. Це дозволить розігріти все твоє тіло. У тренажерному залі для цього ідеально підходить бігова доріжка. Якщо ж виконувати вправи вдома, то можна братися за ходьбу з підйомом колін, біг на місці або стрибки через скакалку.



Тобі слід розігріти своє тіло та м'язи / Фото senivpetro

Скільки має тривати розминка

Як зазначають хлопці, розминка повинна тривати 10 – 15 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб розігріти своє тіло перед тренуванням. Для цього ти можеш стрибати через скакалку, виконувати легкий біг, обертальні рухи, які посилять гнучкість суглобової системи. Кожну з цих вправ можна виконувати по 30 секунд або на певну кількість повторень.

Які вправи виконати під час розминки

Можна почати розминку з ходьби на місці.

Після цього слід перейти до підйому рук і колін.

Також виконуй повороти голови.

Перейди до обертання плечима, ліктями, руками та зап'ястями.

Наостанок можна зробити обертання тазом.

Як правильно виконувати розминку: дивися відео

Візьми на озброєння поради від фітнес-тренерів. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути максимум від роботи над своїм тілом. Гарантуємо, добре розігріті м'язи і працюватимуть краще, і ростимуть швидше.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо в тебе виникають сумніви щодо тренувань, то спочатку проконсультуйся з сімейним лікарем або тренером. Вони дозволять визначити, який рівень навантаженості тобі підходить.