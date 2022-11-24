На щастя, фітнес-тренери YAsport Yarik&Anton поділилися кількома хитрощами. З їхньою допомогою можна буде не лише розігріти свої м'язи, а й допомогти їм значно краще та швидше рости.
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У чому важливість розминки
Хлопці поділилися комплексом вправ. Він спрямований на підготовку твого тіла до фізичного навантаження. І з його допомогою ти зможеш уникнути травматизму та витиснути максимум від тренування.
Основною метою розминки є поступове підвищення температури тіла та розігрів м'язів, що перебувають у стані бездіяльності,
– кажуть хлопці.
Як правильно розігрітися
Слід починати розминку з кардіо. Це дозволить розігріти все твоє тіло. У тренажерному залі для цього ідеально підходить бігова доріжка. Якщо ж виконувати вправи вдома, то можна братися за ходьбу з підйомом колін, біг на місці або стрибки через скакалку.
Тобі слід розігріти своє тіло та м'язи / Фото senivpetro
Скільки має тривати розминка
Як зазначають хлопці, розминка повинна тривати 10 – 15 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб розігріти своє тіло перед тренуванням. Для цього ти можеш стрибати через скакалку, виконувати легкий біг, обертальні рухи, які посилять гнучкість суглобової системи. Кожну з цих вправ можна виконувати по 30 секунд або на певну кількість повторень.
Які вправи виконати під час розминки
- Можна почати розминку з ходьби на місці.
- Після цього слід перейти до підйому рук і колін.
- Також виконуй повороти голови.
- Перейди до обертання плечима, ліктями, руками та зап'ястями.
- Наостанок можна зробити обертання тазом.
Як правильно виконувати розминку: дивися відео
Візьми на озброєння поради від фітнес-тренерів. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути максимум від роботи над своїм тілом. Гарантуємо, добре розігріті м'язи і працюватимуть краще, і ростимуть швидше.
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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо в тебе виникають сумніви щодо тренувань, то спочатку проконсультуйся з сімейним лікарем або тренером. Вони дозволять визначити, який рівень навантаженості тобі підходить.