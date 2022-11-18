Існує кілька ранкових звичок, які варто виробити кожному чоловікові. Виконуй цю рутину упродовж 30 хвилин з моменту пробудження. Гарантуємо, тобі сподобається не лише сам процес, а й результат!

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1. Пий воду

Після ночі твоє тіло зневоднене. Тому варто випивати бодай склянку води після пробудження. Це дозволить не лише зволожувати організм, а й запускати травну систему. Ба більше, якщо випити води перед сніданком, то ти мінімізуєш шанси набрати зайву вагу.



Починай ранок зі склянки води / Фото bublikhaus

2. Виконуй дихальну гімнастику

Зосереджена медитація та дихання упродовж перших 10 хвилин виявилися дуже корисними. Ба більше, це відмінний спосіб налаштувати себе на успішний день.

Для цього слід сісти у зручне положення та спробувати виконувати вправи. Найкраща форма медитації для початківців: зосередитися на вдиху та видиху через ніс. Відчуй, як повітря входить та виходить з носа та легенів. Повтори цей процес 25 разів. А потім через хвилину повтори дихальні вправи знову.

3. Зроби розтяжку

Якщо у тебе є килимок для йоги, ти можеш використовувати його для розтяжок. Якщо ж нема, то можеш взяти на озброєння пляжний рушник або плед.

Для розтяжки можеш використати перехід між позами морда собаки вниз до положення кобри упродовж 5 хвилин. Це базові положення, яке бажано ввести у свою ранкову рутину. Така розтяжка активує твої сідниці, підколінні сухожилля та м'язи нижньої частини спини. Нагадаємо, що вони були неактивними упродовж ночі. Тож потрібно їх добряче розігріти та розім'яти.

4. Прийми холодний душ

Достатньо упродовж 60 секунд приймати холодний душ зранку. Це відмінний спосіб покращити циркуляцію крові та правильно розбудити тебе.



Зранку бажано прийняти холодний душ / Фото drobotdean

У чому переваги холодного душу:

зміцнює імунну систему;

знижує стрес;

покращує кровообіг;

сприяє втраті жиру;

дренує лімфатичну систему.

5. Виконай зарядку

Ранкова зарядка – ідеальне тренування з самого ранку. Для неї достатньо буде присвятити бодай 10 хвилин свого життя. Тут ми розповідали, у чому важливість виконання вправ зранку. Також ми ділилися комплексом, який однозначно варто взяти на озброєння.

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Гайда виробляти ці звички. Вони не лише позитивно вплинуть на твоє самопочуття. Вони ще й зарядять тебе енергією для нових звершень.

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