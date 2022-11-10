Ним поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. З допомогою цих вправ можна не лише потурбуватися про своє тіло, а й про психічний і емоційний стан. Тож гайда працювати над собою!

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У чому переваги кардіо

Як зазначає фітнес-тренер, кардіо:

покращують стан серцево-судинної, дихальної, кровоносної систем;

поліпшують психоемоційний стан, а також настрій;

знижують рівень тривоги, стресу та депресії;

покращують функціональність організму, загальну витривалість, допомагають розвивати спритність, швидкість;

зміцнюють м'язи, допомагають зв'язкам і суглобам ставати рухливішими й еластичнішими.

Як бачимо, переваг численна кількість, але з настанням холодів більшість хибно вважають, щоб вдома подібний формат фізичної активності нереальний, а дарма. Просто спробуйте цей комплекс,

– закликав Сидорук.

Важливо! Кардіо серйозно навантажують організм. Тож перед початком фізичної активності слід проконсультуватися з лікарем.

Рекомендації:

Як зазначає фітнес-тренер, важливо поступово збільшувати навантаження.

поступово збільшуй тривалість та інтенсивність заняття, усе залежатиме від цілі;

слідкуй за диханням, працюй без затримки, самі вдихи мають бути глибокими та рівномірними;

підготуй пляшку води та зручний одяг.

Важливо перед початком виконати розминку. Це дозволить тобі розігріти м'язи й уникнути травматизму.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Самі вправи, наголошує тренер, виконуємо по колу на час. Кожній із них слід приділяти по 50 секунд. Можна використовувати таймер, щоб тобі було зручніше.

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Навантаження регулюються твоєю швидкістю. Якщо ти відчуваєш, що стомився або тобі важко, – сповільнись. Якщо ж відчуваєш, що вправи даються надто легко – пришвидшуйся. Усе просто.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Перш ніж почати працювати над своїм тілом, проконсультуйся з лікарем або фітнес-тренером. Це дозволить уникнути негативних наслідків, пов'язаних з фізичними навантаженнями на твій організм.