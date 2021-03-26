Лосось гравлакс та коктейль De Luxe & Tonic: варіанти фудпейрингу

Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт лосося гравлакс, а також алкогольного коктейлю De Luxe & Tonic.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі преміум-лінійки Nemiroff.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати гравлакс з лосося та кремом з м'якого сиру й молодою зеленою цибулею, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем De Luxe & Tonic від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

– шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.

Аік Вейшторт зауважив, що лосось ідеально поєднується зі свіжістю лайма й ароматом кінзи, якою прикрашений коктейль. А авокадо, крем з м'якого сиру з тоніком балансують та створюють неповторний смак.

Гравлакс з лосося та кремом з м'якого сиру



Гравлакс з лосося – страва скандинавської кухні / Фото Nemiroff

Інгредієнти на 4 порції:

Лосось (філейна частина зі шкірою) – 500 грамів

Буряк, сирий тертий – 300 грамів

Буряк запечений – 1 штука

Кріп свіжий – 30 грамів

Цукор – 50 грамів

Сіль – 100 грамів

Горілка Nemiroff De Luxe – 50 мілілітрів

Крем з м'якого сиру – 100 грамів

Авокадо – 1 штука



Подавати страву ми рекомендуємо з алкогольним коктейлем De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff

Приготування гравлаксу з лосося:

Маринад для лосося: сіль, цукор, нарізаний кріп, тертий буряк, а також горілка Nemiroff De Luxe. Виклади частину маринаду на тарілку, лосось шкірою вниз на маринад і зверху залий маринадом разом з м'якоттю. Через 12 годин риба виділить сік, який потрібно прибрати, а також перевернути лосось шкірою наверх. Через 24 години дістати рибу з маринаду, видалити серветкою весь маринад з неї.

Крем з м'якого сиру

Для нього тобі знадобиться один з сирів на вибір: Брі, Рікотта, Фета, Моцарелла (Італія) або крем-сир (Philadelphia). Сир потрібно виделкою розім'яти на маленькі шматочки. Молоду зелену цибулю наріж дрібно. Авокадо поділи на дві половини, дістань кісточку, зніми шкірку та наріж невеликими скибочками.

Печений буряк

Запечи буряк протягом 2 годин у духовці при температурі 160°C. Перевірити його готовність можна за допомогою зубочистки або шпажки. Очисть буряк від шкірки, поріж навпіл. Після цього спробуй нарізати його якомога тоншими слайсами.

Подача страви: на дно тарілки викладай дольки авокадо та буряка. Зверху тонко нарізаний лосось. Прикрашаємо страву кремом з сиру та зеленню на смак. Можна також приправити оливковою олією та перцем грубого помолу.

Приготування коктейлю De Luxe & Tonic

Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька зауважила, що цей коктейль ідеально підходить до ніжного лосося та крем-сиру. Він досить освіжаючий з тонами трав, легким ароматом ялівцю та кінзи, соковитістю лайма та ненав'язливою пшенично-липовою базою з нотами зеленого чаю.



Рецепт приготування алкогольного коктейлю De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

горілка Nemiroff De Luxe – 50 мілілітрів

– 50 мілілітрів Fentimans Botanical Tonic Water – 100 мілілітрів

лайм – 1 слайс

кінза – 1 листок

Приготування коктейлю De Luxe & Tonic:

У високу склянку, наповнену льодом, налий горілку Nemiroff De Luxe, а також тонік. Перемішай усе барною ложкою. Прикраси алкогольний коктейль слайсом лайма, а також кінзою.

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Насолоджуйся De Luxe & Tonic та гравлаксом з лосося у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.