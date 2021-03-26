Лосось гравлакс та коктейль De Luxe & Tonic: варіанти фудпейрингу

Джерело:24 канал
Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт лосося гравлакс, а також алкогольного коктейлю De Luxe & Tonic.
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі преміум-лінійки Nemiroff.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати гравлакс з лосося та кремом з м'якого сиру й молодою зеленою цибулею, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем De Luxe & Tonic від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.
Аік Вейшторт зауважив, що лосось ідеально поєднується зі свіжістю лайма й ароматом кінзи, якою прикрашений коктейль. А авокадо, крем з м'якого сиру з тоніком балансують та створюють неповторний смак.
Гравлакс з лосося – страва скандинавської кухні / Фото Nemiroff
Інгредієнти на 4 порції:
Подавати страву ми рекомендуємо з алкогольним коктейлем De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff
Приготування гравлаксу з лосося:
Крем з м'якого сиру
Печений буряк
Подача страви: на дно тарілки викладай дольки авокадо та буряка. Зверху тонко нарізаний лосось. Прикрашаємо страву кремом з сиру та зеленню на смак. Можна також приправити оливковою олією та перцем грубого помолу.
Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька зауважила, що цей коктейль ідеально підходить до ніжного лосося та крем-сиру. Він досить освіжаючий з тонами трав, легким ароматом ялівцю та кінзи, соковитістю лайма та ненав'язливою пшенично-липовою базою з нотами зеленого чаю.
Рецепт приготування алкогольного коктейлю De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
Приготування коктейлю De Luxe & Tonic:
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Насолоджуйся De Luxe & Tonic та гравлаксом з лосося у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.