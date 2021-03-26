Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт лосося гравлакс, а также алкогольного коктейля De Luxe & Tonic.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которое специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить гравлакс с лосося и кремом с творога и молодым зеленым луком, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем De Luxe & Tonic от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в учреждениях, отмеченных "Мишленом": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Аик Вейшторт заметил, что лосось идеально сочетается со свежестью лайма и ароматом кинзы, которой украшен коктейль. А авокадо, крем из мягкого сыра с тоником балансируют и создают неповторимый вкус.

Гравлакс с лосося и кремом с творога



Гравлакс с лосося – блюдо скандинавской кухни / Фото Nemiroff

Ингредиенты на 4 порции:

Лосось (филейная часть с кожей) – 500 граммов

Свёкла, сырая тертая – 300 граммов

Свёкла запеченная – 1 штука

Укроп свежий – 30 г

Сахар – 50 граммов

Соль – 100 граммов

Водка Nemiroff De Luxe – 50 миллилитров

Крем из мягкого сыра – 100 граммов

Авокадо – 1 штука



Подавать блюдо мы рекомендуем с алкогольным коктейлем De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff

Приготовление гравлакса с лосося:

Маринад для лосося: соль, сахар, нарезанный укроп, тертая свёкла, а также водка Nemiroff De Luxe. Выложи часть маринада на тарелку, лосось кожей вниз на маринад и сверху залей маринадом вместе с мякотью. Через 12 часов рыба выделит сок, который нужно убрать, а также перевернуть лосось кожей наверх. Через 24 часа достать рыбу из маринада, удалить салфеткой весь маринад из нее.

Крем из мягкого сыра

Для него тебе понадобится один из сыров на выбор: Бри, Рикотта, Фета, Моцарелла (Италия) или крем-сыр (Philadelphia). Сыр нужно вилкой размять на маленькие кусочки. Молодой зеленый лук нарежь мелко. Авокадо раздели на две половины, достань косточку, сними кожицу и нарежь небольшими ломтиками.

Запеченная свёкла

Запеки свёклу в течение 2 часов в духовке при температуре 160°C. Проверить ее готовность можно с помощью зубочистки или шпажки. Очисти свёклу от кожуры, порежь пополам. После этого попробуй нарезать ее как можно тоньше слайсами.

Подача блюда: на дно тарелки выкладывай дольки авокадо и свеклы. Сверху тонко нарезанный лосось. Украшаем блюдо кремом из сыра и зеленью по вкусу. Можно приправить оливковым маслом и перцем грубого помола.

Приготовление коктейля De Luxe & Tonic

Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая заметила, что этот коктейль идеально подходит к нежному лососю и крем-сыру. Он достаточно освежающий с тонами трав, легким ароматом можжевельника и кинзы, сочностью лайма и ненавязчивой пшенично-липовой базой с нотами зеленого чая.



Рецепт приготовления алкогольного коктейля De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

водка Nemiroff De Luxe – 50 миллилитров

Fentimans Botanical Tonic Water – 100 миллилитров

лайм – 1 ломтик

кинза – 1 лист

Приготовление коктейля De Luxe & Tonic:

В высокий стакан, наполненный льдом, налей водку Nemiroff De Luxe, а также тоник. Перемешай все барной ложкой. Укрась алкогольный коктейль слайсом лайма, а также кинзой.

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