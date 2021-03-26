Лосось гравлакс и коктейль De Luxe & Tonic: варианты фудпейринга
Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт лосося гравлакс, а также алкогольного коктейля De Luxe & Tonic.
Источник:24 канал
Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которое специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе премиум-линейки Nemiroff.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить гравлакс с лосося и кремом с творога и молодым зеленым луком, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем De Luxe & Tonic от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Аик Вейшторт заметил, что лосось идеально сочетается со свежестью лайма и ароматом кинзы, которой украшен коктейль. А авокадо, крем из мягкого сыра с тоником балансируют и создают неповторимый вкус.
Гравлакс с лосося и кремом с творога
Гравлакс с лосося – блюдо скандинавской кухни / Фото Nemiroff
Ингредиенты на 4 порции:
- Лосось (филейная часть с кожей) – 500 граммов
- Свёкла, сырая тертая – 300 граммов
- Свёкла запеченная – 1 штука
- Укроп свежий – 30 г
- Сахар – 50 граммов
- Соль – 100 граммов
- Водка Nemiroff De Luxe – 50 миллилитров
- Крем из мягкого сыра – 100 граммов
- Авокадо – 1 штука
Подавать блюдо мы рекомендуем с алкогольным коктейлем De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff
Приготовление гравлакса с лосося:
- Маринад для лосося: соль, сахар, нарезанный укроп, тертая свёкла, а также водка Nemiroff De Luxe.
- Выложи часть маринада на тарелку, лосось кожей вниз на маринад и сверху залей маринадом вместе с мякотью.
- Через 12 часов рыба выделит сок, который нужно убрать, а также перевернуть лосось кожей наверх.
- Через 24 часа достать рыбу из маринада, удалить салфеткой весь маринад из нее.
Крем из мягкого сыра
- Для него тебе понадобится один из сыров на выбор: Бри, Рикотта, Фета, Моцарелла (Италия) или крем-сыр (Philadelphia). Сыр нужно вилкой размять на маленькие кусочки.
- Молодой зеленый лук нарежь мелко. Авокадо раздели на две половины, достань косточку, сними кожицу и нарежь небольшими ломтиками.
Запеченная свёкла
- Запеки свёклу в течение 2 часов в духовке при температуре 160°C. Проверить ее готовность можно с помощью зубочистки или шпажки.
- Очисти свёклу от кожуры, порежь пополам. После этого попробуй нарезать ее как можно тоньше слайсами.
Подача блюда: на дно тарелки выкладывай дольки авокадо и свеклы. Сверху тонко нарезанный лосось. Украшаем блюдо кремом из сыра и зеленью по вкусу. Можно приправить оливковым маслом и перцем грубого помола.
Приготовление коктейля De Luxe & Tonic
Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая заметила, что этот коктейль идеально подходит к нежному лососю и крем-сыру. Он достаточно освежающий с тонами трав, легким ароматом можжевельника и кинзы, сочностью лайма и ненавязчивой пшенично-липовой базой с нотами зеленого чая.
Рецепт приготовления алкогольного коктейля De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- водка Nemiroff De Luxe – 50 миллилитров
- Fentimans Botanical Tonic Water – 100 миллилитров
- лайм – 1 ломтик
- кинза – 1 лист
Приготовление коктейля De Luxe & Tonic:
- В высокий стакан, наполненный льдом, налей водку Nemiroff De Luxe, а также тоник. Перемешай все барной ложкой.
- Укрась алкогольный коктейль слайсом лайма, а также кинзой.
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Наслаждайся De Luxe & Tonic и гравлаксом с лосося в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.
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