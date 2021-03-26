Лосось гравлакс та коктейль De Luxe & Tonic: варіанти фудпейрингу
Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт лосося гравлакс, а також алкогольного коктейлю De Luxe & Tonic.
Джерело:24 канал
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі преміум-лінійки Nemiroff.
Тобі сподобається Як приготувати алкогольний коктейль Apple Honey: спробуй себе в ролі барMENa
Цього разу ми розповімо, як приготувати гравлакс з лосося та кремом з м'якого сиру й молодою зеленою цибулею, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем De Luxe & Tonic від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.
Аік Вейшторт зауважив, що лосось ідеально поєднується зі свіжістю лайма й ароматом кінзи, якою прикрашений коктейль. А авокадо, крем з м'якого сиру з тоніком балансують та створюють неповторний смак.
Гравлакс з лосося та кремом з м'якого сиру
Гравлакс з лосося – страва скандинавської кухні / Фото Nemiroff
Інгредієнти на 4 порції:
- Лосось (філейна частина зі шкірою) – 500 грамів
- Буряк, сирий тертий – 300 грамів
- Буряк запечений – 1 штука
- Кріп свіжий – 30 грамів
- Цукор – 50 грамів
- Сіль – 100 грамів
- Горілка Nemiroff De Luxe – 50 мілілітрів
- Крем з м'якого сиру – 100 грамів
- Авокадо – 1 штука
Подавати страву ми рекомендуємо з алкогольним коктейлем De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff
Приготування гравлаксу з лосося:
- Маринад для лосося: сіль, цукор, нарізаний кріп, тертий буряк, а також горілка Nemiroff De Luxe.
- Виклади частину маринаду на тарілку, лосось шкірою вниз на маринад і зверху залий маринадом разом з м'якоттю.
- Через 12 годин риба виділить сік, який потрібно прибрати, а також перевернути лосось шкірою наверх.
- Через 24 години дістати рибу з маринаду, видалити серветкою весь маринад з неї.
Крем з м'якого сиру
- Для нього тобі знадобиться один з сирів на вибір: Брі, Рікотта, Фета, Моцарелла (Італія) або крем-сир (Philadelphia). Сир потрібно виделкою розім'яти на маленькі шматочки.
- Молоду зелену цибулю наріж дрібно. Авокадо поділи на дві половини, дістань кісточку, зніми шкірку та наріж невеликими скибочками.
Печений буряк
- Запечи буряк протягом 2 годин у духовці при температурі 160°C. Перевірити його готовність можна за допомогою зубочистки або шпажки.
- Очисть буряк від шкірки, поріж навпіл. Після цього спробуй нарізати його якомога тоншими слайсами.
Подача страви: на дно тарілки викладай дольки авокадо та буряка. Зверху тонко нарізаний лосось. Прикрашаємо страву кремом з сиру та зеленню на смак. Можна також приправити оливковою олією та перцем грубого помолу.
Приготування коктейлю De Luxe & Tonic
Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька зауважила, що цей коктейль ідеально підходить до ніжного лосося та крем-сиру. Він досить освіжаючий з тонами трав, легким ароматом ялівцю та кінзи, соковитістю лайма та ненав'язливою пшенично-липовою базою з нотами зеленого чаю.
Рецепт приготування алкогольного коктейлю De Luxe & Tonic / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- горілка Nemiroff De Luxe – 50 мілілітрів
- Fentimans Botanical Tonic Water – 100 мілілітрів
- лайм – 1 слайс
- кінза – 1 листок
Приготування коктейлю De Luxe & Tonic:
- У високу склянку, наповнену льодом, налий горілку Nemiroff De Luxe, а також тонік. Перемішай усе барною ложкою.
- Прикраси алкогольний коктейль слайсом лайма, а також кінзою.
Спробуй також Равіолі з куркою та коктейль Wild Berry: варіанти фудпейрингу
Насолоджуйся De Luxe & Tonic та гравлаксом з лосося у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.
Поділитися новиною