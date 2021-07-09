Як приготувати алкогольний коктейль Ground and Pound: спробуй себе в ролі барMENa

Ти не повіриш, але вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю Ground and Pound.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Ground and Pound – алкогольний коктейль, приготовлений на основі преміальної горілки Nemiroff Honey Pepper De Luxe.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

До твоєї уваги легкий алкогольний коктейль Ground and Pound. У ньому поєднуються пекучість преміальної горілки Nemiroff Honey Pepper De Luxe, освіжаючий сік лимона, а також м'ята. А тонік у складі напою додає йому повітряності. Усе для того, щоб ти міг насолодитися ним і відпочити від метушні.

Рецепт приготування коктейлю Ground and Pound

Інгредієнти:

Nemiroff Honey Pepper De Luxe – 50 мілілітрів

– 50 мілілітрів Сік лимона – 20 мілілітрів

Тонік – 100 мілілітрів

Лимон – кілька скибок

Свіжа м'ята – кілька листочків



Ground and Pound – легкий коктейль, приготовлений на горілці Nemiroff / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю:

Налий в охолоджений стакан, наповнений льодом, лимонний сік, а також горілку Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Долий тонік до верху. Перемішай усе барною ложкою. Прикрась коктейль слайсами лимона, а також кількома листками свіжої м'яти.

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Приготуй освіжаючий коктейль Ground and Pound, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!