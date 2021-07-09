Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Ground and Pound – алкогольный коктейль, приготовленный на основе премиальной водки Nemiroff Honey Pepper De Luxe.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

К твоему вниманию легкий алкогольный коктейль Ground and Pound. В нем сочетаются жжение премиальной водки Nemiroff Honey Pepper De Luxe, освежающий сок лимона, а также мята. А тоник в составе напитка придает ему воздушности. Все для того, чтобы ты мог насладиться им и отдохнуть от суеты.

Рецепт приготовления коктейля Ground and Pound

Ингредиенты:

Nemiroff Honey Pepper De Luxe – 50 миллилитров

Сок лимона – 20 миллилитров

Тоник – 100 миллилитров

Лимон – несколько ломтиков

Свежая мята – несколько листочков



Ground and Pound – легкий коктейль, приготовленный на водке Nemiroff / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля:

Налей в охлажденный стакан, наполненный льдом, лимонный сок, а также водку Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Долей тоник доверху. Перемешай все барной ложкой. Укрась коктейль ломтиками лимона, а также несколькими листьями свежей мяты.

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