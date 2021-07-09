Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Ground and Pound – алкогольный коктейль, приготовленный на основе премиальной водки Nemiroff Honey Pepper De Luxe.
Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире
К твоему вниманию легкий алкогольный коктейль Ground and Pound. В нем сочетаются жжение премиальной водки Nemiroff Honey Pepper De Luxe, освежающий сок лимона, а также мята. А тоник в составе напитка придает ему воздушности. Все для того, чтобы ты мог насладиться им и отдохнуть от суеты.
Рецепт приготовления коктейля Ground and Pound
Ингредиенты:
- Nemiroff Honey Pepper De Luxe – 50 миллилитров
- Сок лимона – 20 миллилитров
- Тоник – 100 миллилитров
- Лимон – несколько ломтиков
- Свежая мята – несколько листочков
Ground and Pound – легкий коктейль, приготовленный на водке Nemiroff / Фото Nemiroff
Приготовление коктейля:
- Налей в охлажденный стакан, наполненный льдом, лимонный сок, а также водку Nemiroff De Luxe Honey Pepper.
- Долей тоник доверху. Перемешай все барной ложкой.
- Укрась коктейль ломтиками лимона, а также несколькими листьями свежей мяты.
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Приготовь освежающий коктейль Ground and Pound, а также зови друзей, чтобы круто провести время и зарядиться энергией для новых свершений вместе с Nemiroff!