Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Raspberry Collins – алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Wild Cranberry.
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Зауважимо, що Raspberry Collins – освіжаючий твіст на алкогольний коктейль John Collins. В оригіналі ми використовуємо джин, а у нашому випадку – смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry. До слова, напій класифікується як long-drink.
Рецептом Raspberry Collins з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.
Рецепт приготування коктейлю Raspberry Collins
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 40 мілілітрів
- Лимонний сік – 20 мілілітрів
- Ванільний сироп – 10 мілілітрів
- Імбирний ель або тонік – 1 банка
- Свіжа малина – 5 – 6 ягід
Основою коктейлю стала смакова горілка Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff
Приготування коктейлю:
- Виклади малину у високий стакан і розтовчи.
- Додай горілку, лимонний сік і ванільний сироп і наповни стакан на 2/3 колотим льодом. Енергійно перемішай барною ложкою.
- Додай трохи імбирного елю або тоніка.
- Прикрась коктейль свіжою малиною та листками м'яти.
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Приготуй коктейль Raspberry Collins, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!