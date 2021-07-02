Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Raspberry Collins – алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Wild Cranberry.

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Зауважимо, що Raspberry Collins – освіжаючий твіст на алкогольний коктейль John Collins. В оригіналі ми використовуємо джин, а у нашому випадку – смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry. До слова, напій класифікується як long-drink.

Рецептом Raspberry Collins з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.

Рецепт приготування коктейлю Raspberry Collins

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 40 мілілітрів

– 40 мілілітрів Лимонний сік – 20 мілілітрів

Ванільний сироп – 10 мілілітрів

Імбирний ель або тонік – 1 банка

Свіжа малина – 5 – 6 ягід



Основою коктейлю стала смакова горілка Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю:

Виклади малину у високий стакан і розтовчи. Додай горілку, лимонний сік і ванільний сироп і наповни стакан на 2/3 колотим льодом. Енергійно перемішай барною ложкою. Додай трохи імбирного елю або тоніка. Прикрась коктейль свіжою малиною та листками м'яти.

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Приготуй коктейль Raspberry Collins, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!