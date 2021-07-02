Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Raspberry Collins – алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Wild Cranberry.
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Заметим, что Raspberry Collins – освежающий твист на алкогольный коктейль John Collins. В оригинале мы используем джин, а в нашем случае – вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry. К слову, напиток классифицируется как long-drink.
Рецептом Raspberry Collins с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.
Рецепт приготовления коктейля Raspberry Collins
Ингредиенты:
- Nemiroff Wild Cranberry – 40 миллилитров
- Лимонный сок – 20 миллилитров
- Ванильный сироп – 10 миллилитров
- Имбирный эль или тоник – 1 банка
- Свежая малина – 5 – 6 ягод
Основой коктейля стала вкусовая водка Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff
Приготовление коктейля:
- Выложи малину в высокий стакан и раздави.
- Добавь водку, лимонный сок и ванильный сироп и наполни стакан на 2/3 колотым льдом. Энергично перемешай барной ложкой.
- Добавь немного имбирного эля или тоника.
- Укрась коктейль свежей малиной и листьями мяты.
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Приготовь коктейль Raspberry Collins, а также зови друзей, чтобы круто провести время и зарядиться энергией для новых свершений вместе с Nemiroff!