Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Raspberry Collins – алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Wild Cranberry.

Примечательно Конец эпохи нейтральной водки: как производители совершенствуют популярный напиток

Заметим, что Raspberry Collins – освежающий твист на алкогольный коктейль John Collins. В оригинале мы используем джин, а в нашем случае – вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry. К слову, напиток классифицируется как long-drink.

Рецептом Raspberry Collins с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски .

Рецепт приготовления коктейля Raspberry Collins

Ингредиенты:

Nemiroff Wild Cranberry – 40 миллилитров

Лимонный сок – 20 миллилитров

Ванильный сироп – 10 миллилитров

Имбирный эль или тоник – 1 банка

Свежая малина – 5 – 6 ягод



Основой коктейля стала вкусовая водка Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля:

Выложи малину в высокий стакан и раздави. Добавь водку, лимонный сок и ванильный сироп и наполни стакан на 2/3 колотым льдом. Энергично перемешай барной ложкой. Добавь немного имбирного эля или тоника. Укрась коктейль свежей малиной и листьями мяты.

Попробуй также Легкие коктейли для крутых выходных: попробуй себя в роли барMENa