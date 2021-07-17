За допомогою цих порад ти зможеш приготувати ідеальні бургери, які сподобаються не лише тобі, а й твоїм друзям. Гайда прокачувати свої скіли, щоб мати можливість насолоджуватися смачною їжею!

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Приділи особливу увагу м'ясу

Колишній оглядач Esquire Марк Хікс зробив собі ім'я, керуючи одним з найкращих ресторанів Лондона. Його особливість полягала у м'ясі найвищої якості. Тому не дивно, що його ідеальний рецепт бургера ґрунтується на найкращій яловичині. Варто підібрати м'ясо так, щоб бургер був соковитим, а не сухим.



Марк Хікс наголошує на тому, що найважливіше – якісне м'ясо / Фото Unsplash

Приправи не менш важливі

Шеф-кухар Гордон Рамзі наголосив, що ідеальний бургер вийде лише за допомогою спецій. Щоб приготувати суміш для котлет, він рекомендує додати 1 столову ложку кетчупу, половину столової ложки діжонської гірчиці, кілька крапель табаско та Вустерського соусу. Це додасть м'ясу пряності та наситить його без складних компонентів.

Додай до м'яса трохи жиру

Річард Тернер, головний шеф-кухар Meatopia, Hawksmoor, Blacklock і Pitt Cue Co знається на м'ясі. А його бургер Hawksmoor у 2009 році став справжнім відкриттям для усіх поціновувачів цієї страви.

"У Hawksmoor ми використовуємо 40 – 90 грамів кісткового мозку, що допомагає створити багату маслянисту консистенцію. Якщо ви не можете додавати кістковий мозок, тоді вам потрібно вибрати шматки м'яса, які містять близько 20% жиру", – ділиться секретом він.



Смачний бургер має бути соковитим / Фото Unsplash

Додай жовток до котлети

Джеймі Олівер – прихильник практичних рецептів, які безпрограшно працюють. Його класичний бургер не виняток, тому він рекомендує додати збитий яєчний жовток до фаршу. Він чудово пов'язує суміш під час приготування, тож твої бургери збережуть форму. Та й додасть він приємний і насичений смак.

Науковий підхід до приготування

Хестон Блюменталь відомий своїм чисто науковим підходом до приготування їжі. Він рекомендує влаштувати ціле шоу для приготування бургера. Для цього пропонує подрібнити кубики філе, охолодити їх, а також повторно подрібнити. Потрібно "намагатися, щоб волокна окремим пасом ішли в одному й тому ж напрямку, але не сплутувалися один з одним".



Порубай м'ясо на котлету з наукової точки зору / Фото Unsplash

Тобі сподобається Як приготувати смачний шашлик з курки: простий рецепт, який сподобається усім

Візьми на озброєння ці поради, щоб наступного разу приготувати ідеальний бургер. Гарантуємо, що тобі однозначно сподобається!