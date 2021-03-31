Кофе – тот напиток, с которого мы начинаем не только наше утро. Им наслаждаются в течение всего дня. Но знал ли ты, что готовишь его неправильно, используя гейзерную кофеварку? Мы поделимся 2 хитростями от настоящих итальянцев, которые позволят приготовить идеальный кофе.

Готовы поспорить, что ты раскручиваешь кофеварку, наливаешь в нее воду, добавляешь кофе, собираешь конструкцию и ставишь на газ. Вот тебе и первая ошибка во время приготовления кофе в гейзерной кофеварке. А вторая – опускать крышку кофейника.

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Конечно же, ты можешь удивиться, ведь готовишь кофе таким способом не первый год. Но факт остается фактом: такой кофе хуже как по вкусу, так и по текстуре. У него слабый аромат, а также экстракция кофеина. Поэтому мы с радостью пришли тебе на помощь. Узнай, как приготовить идеальный кофе в гейзерной кофеварке.

Вода и кофе, никогда одновременно

В первую очередь нужно поставить на огонь только емкость для воды кофеварки (нижний ее блок). Тебе следует дождаться, пока она нагреется. Вода должна быть близкой к кипению. После этого надень варежки для кухни, чтобы не обжечься. Помести в емкость с водой фильтр с кофе, а потом прикрути и верхнюю часть кофейника.

Почему мы используем горячую воду? Если кофе будет наверху, пока вода будет нагреваться, есть вероятность, что он наберет лишнюю влагу. А последняя негативно влияет на ароматические свойства нашего любимого напитка. Поэтому не удивляйся, что такой кофе получит менее насыщенный аромат.



Сначала нагрей воду в кофейнике, а потом уже добавляй кофе для приготовления / Фото Unsplash

Не опускайте крышку кофейника

Еще один смертный грех во время приготовления кофе в гейзерной кофеварке – опускание крышки кофейника. Для приготовления напитка должен быть слабый огонь, а также открытая крышка.

Запомни, чем медленнее фильтруется кофе, тем дольше она остается в контакте с водой и сильнее насыщается ароматом. Если же крышка опущена, тепло становится более концентрированным, а температура повышается, что ускоряет фильтрацию.

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