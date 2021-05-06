Готовить пасту значительно проще, чем большинство думает. Главное – использовать хорошие продукты и правильно сварить сами макароны. Лови 4 крутые рецепты макарон, которые порадуют не только твой желудок, но и позволят по-новому насладиться привычными блюдами.

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Паста Болоньезе

Это, пожалуй, одна из самых популярных паст в мире. И это неудивительно, ведь в ней сочетаются вкусные спагетти со спелыми помидорами, фаршем и пармезаном. А само приготовления чрезвычайно простое. Чтобы повторить этот кулинарный шедевр, мелко нарежь лук, морковь, сельдерей и 2 зубчика чеснока. Чем меньше будут кусочки, тем лучше. Они должны буквально развариться, образовав овощную пасту.

Разогрей на сковороде немного оливкового масла и обжарь лук до золотистой корочки. Затем добавь другие овощи. Пока они тушатся, свари спагетти. Они должны быть аль-денте (чуть сыроваты). Когда овощи образуют кашицу, добавь к ним томаты без кожицы (можно купить уже готовые в банках). Если в холодильнике завалялись свежие томаты, то тебе нужно сделать сверху каждого 4 надрезы, а также залить их на несколько секунд кипятком. После этого кожуру будет очень легко снять.

К овощам добавь фарш, стакан красного вина, немного сахара и орегано. Подавать пасту стоит в форме гнезда, политого соусом. Сверху посыпь щедро пармезаном, а также укрась листком базилика. Приятного тебе аппетита!



Паста Болоньезе, пожалуй, самая популярная в мире / Фото Takeaway

Фетучини с креветками в сливочном соусе

Ценителям нежного соуса рекомендуем попробовать фетучини с креветками. Последние можно заменить лососем, морепродуктами или курицей. Прежде всего обжарь лук и чеснок до золотистого цвета и добавь к ним креветки. Обжаривать рыбу и морепродукты нужно совсем немного, чтобы не улетучился весь сок. Добавь сливки жирностью 23% – можно экспериментировать, заменив их на кокосовые. К соусу добавь сваренные макароны и перемешай. Приятного тебе аппетита!



Для приготовления этой пасты можно использовать другие морепродукты / Фото 1000.menu

Спагетти Аль помодоро

Вегетарианцам рекомендуем попробовать приготовить пасту Аль помодоро со свежими сочными томатами. Для этого измельчи лук и чеснок в блендере, чтобы получилась однородная масса. Налей в сковороду немного оливкового масла и брось в нее смесь лука с чесноком. Также брось немного перца горошком. Пока масса тушится на среднем огне, приготовь пюре из томатов. Сними кожицу с плодов, а также измельчи их на блендере. Добавь томатное пюре на сковороду и туши еще 20 минут. В конце нарежь базилик и влей половину стакана воды из-под спагетти.

Для подачи со спагетти сформируй гнездо. Полей его соусом, а сверху можешь положить несколько свежих томатов черри и листьев базилика. Также можно присыпать пасту тертым пармезаном. Приятного тебе аппетита!



Спагетти Аль помодоро подойдут для вегетарианцев / A-modo-mio

Пенне "Четыре сыра"

Сложно найти человека, который не любит сыр. А тут еще и возможность совместить сразу 4 сыра в одном блюде. Это же идеально. Для приготовления этой пасты нужно выбрать свои любимые сыры (их может быть не 4) и натереть на крупной терке. Можешь использовать моцареллу, горгонзолу, пармезан, а также Эмменталь.

Прежде всего разогрей 30%-ные сливки на слабом огне, не доводя их до кипения. Когда они немного загустеют, добавь сыры, кроме пармезана, и помешивай до полного расплавления. Добавь паприку, мускатный орех и немного соли. Перемешай соус с вареными пенне, а сверху посыпь пасту натертым пармезаном. Приятного тебе аппетита!



Паста "Четыре сыра" понравится ценителям сыра / The Curry Hut

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