На этот раз предлагаем приготовить крутое шоколадное печенье с высоким содержанием белка. Возьми на вооружение этот рецепт, чтобы не только порадовать себя вкусненько, но и принести пользу собственному организму. Главное – не есть сразу все!

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Рецепт шоколадного печенья с белком

Ингредиенты:

2 стакана овсянки

4 столовые ложки протеинового порошка со вкусом ванили

1 чайная ложка разрыхлителя

¼ чайной ложка соли

6 чайных ложек сливочного масла

1 яйцо

50 граммов сахара

2 столовые ложки молока

шоколадные крошки



Рецепт шоколадного печенья / Фото Food Photographer | Jennifer Pallian

Как приготовить шоколадное печенье с высоким содержанием белка?

Разогрей духовку до 180 °C. Подготовь форму для запекания с бумагой для выпечки. Тем временем перебей овсянку в блендере, пока она не станет "пылью". Выложи овес в миску и добавь к "сухим" продуктам. Другими словами: протеиновый порошок, разрыхлитель, соль и сахар. В другую миску переложи "влажные" продукты: масло, яйцо и молоко. Затем добавь смешанные сухие к влажным продуктам и замеси однородное тесто. Если тесто слишком влажное, добавьте еще немного овсянки. Если оно очень сухое, добавь немного молока. Добавь в тесто шоколадную крошку. Раскатай из теста 12 шариков и выложи на форму. Поставь форму в духовку и выпекай печенье около 8 минут. Не выпекай его слишком долго. Когда оно еще немного мягкое внутри, оно идеальное. Приятного тебе аппетита!

Пищевая ценность шоколадного печенья с белком

Следует понимать, что такое печенье полезнее магазинного. Но это не значит, что нужно съесть сразу все, что ты выпек. Такое печенье будет содержать:

Калорийность: 165

Углеводы: 13 грамм

Жиры: 8 граммов

Белок: 9 граммов

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