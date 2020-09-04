Ситний сніданок дозволяє не лише надовго забути про відчуття голоду, а й надасть сил та енергії для нових звершень. До твоєї уваги круті та прості рецепти сніданків, які можна швидко, а головне самостійно приготувати.

Ми не відкриємо тобі Америку тезою про важливість сніданку. І не плануємо це робити. Натомість на Men 24 ми зібрали кілька простих рецептів сніданків, які не лише забезпечать тобі відчуття ситості, а й дозволять полюбити ранковий прийом їжі, якщо ти досі був його противником.

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Яєчня, запечена в помідорах

Це смачний, ситний, а головне – простий варіант сніданку. Тим паче, що приготування яєчні з помідорами дозволить вивільнити кілька хвилин для гоління та чистки зубів, наприклад.

Рецепт яєчні, запеченої в помідорі / Фото annetravelfoodie

Інгредієнти:

тостовий хліб;

55 грамів вершкового масла;

85 грамів твердого сиру;

3 – 4 скибочки шинки;

2 – 3 великі помідори;

2 – 3 курячі яйця;

сіль та перець.

Приготування яєчні в помідорах:

Помий помідори. Підріж дно, аби вони стійко стояли на формі для запікання. Зверху зріж кришку, вийми зсередини ягоди серцевину. Роби це обережно, щоб не пошкодити стінки. Посоли помідор зсередини, додай трохи перцю та натертого сиру. Вбий усередину яйце. Рекомендуємо розбити жовток, аби він рівномірніше пропікся. Повтори це з рештою томатів. Відправ помідори у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Запікай 10 – 12 хвилин. Витягни помідори та посип їх зверху твердим сиром. Увімкни у духовці режим "Гриль" та допечи їх ще кілька хвилин, щоб сир покрився скоринкою. З тостового хліба та шинки зроби бутерброди. Зверху їх можна присипати натертим сиром. Обсмаж сендвічі з двох сторін на пательні з додаванням вершкового масла. Подай на стіл. Їж яєчню гарячою, але постарайся не обпекти язика. Смачного!

Ліниві вареники з сиром

Усі ми любимо бабусині вареники, але готувати їх надто довго. Врятувати ситуацію та шлунок зранку можуть ліниві вареники з сиром. Для того, щоб їх зліпити багато розуму не треба.

Рецепт лінивих вареників з сиром / Фото Foodmag

Інгредієнти:

1 столова ложка цукру;

400 грамів домашнього сиру;

1 склянка борошна;

2 курячі яйця;

дрібка солі;

мелений перець;

густа сметана.

Приготування лінивих вареників:

Віночком збий яйця з додаванням солі та цукру. Додай сир і перемішай отриману масу ложкою доти, поки не отримаєш однорідну консистенцію. Всип у суміш борошно, заміси тісто. Сформуй з нього не надто товстий джгут і наріж на невеличкі шматочки. Закип'яти воду з додаванням солі. Відвари у ній вареники протягом 5 хвилин на середньому вогні. Виклади готові вареники на тарілку. Додай сметану. Смачного!

Фритата з томатами чері та шинкою

Не лякайся! Фритата – просто ситний омлет з додаванням різноманітних овочів і м'ясних компонентів. Загалом, до її складу може потрапити усе, що лежить у твоєму холодильнику. Ну майже все.

Рецепт фритати з томатами чері та шинкою / Фото Tesco

Інгредієнти:

4 – 5 курячих яєць;

1 цибулина;

2 – 3 відварені у мундирі картоплини;

6 – 7 скибок шинки;

5 томатів чері;

твердий натертий сир;

олія;

сіль, перець та спеції за смаком;

свіжа зелень.

Приготування фритати:

Почисть цибулю, наріж її дрібними кубиками та обсмаж в олії до золотистого кольору. Відварену картоплю очисть від шкірки та натри на терці. Обсмаж картоплю з додаванням нарізаної кубиками шинки в олії разом з цибулею. Додай томати чері, нарізані навпіл. Збовтай яйця виделкою або віничком. Посоли та приправ перцем. Влий у пательню з картоплею, шинкою та томатами. Підсмаж усе, присип натертим сиром, додай подрібнену свіжу зелень та на кілька хвилин прикрий пательню кришкою. Подавай фритату, нарізану на порційні шматочки. Смачного! Зручність фритати полягає в тому, що решту страви можна спокійно взяти з собою на роботу, аби мати чим пообідати.

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Лаваш з куркою й овочами

Поб'ємось об заклад, що ти теж любиш шаурму. Але, знаєш, немає нічого кращого, ніж приготувати її самостійно. Так ти зможеш не лише бути упевненим у тому, що їси, а й матимеш можливість експериментувати з начинками та смаками.

Рецепт лаваша з куркою й овочами / Фото smachno

Інгредієнти:

лист тонкого лаваша;

печена або відварена куряча грудинка;

свіжий огірок і помідор;

листя салату;

зубчик часнику;

свіжа зелень;

4 столові ложки грецького йогурту або густої сметани;

сіль та перець;

рослинна олія.

Приготування лаваша з куркою:

Наріж курячу грудку тонкими скибками та виклади на лист лаваша. Поріж огірок і помідор, нарви руками листя салату на невеликі шматки. Приготуй соус з грецького йогурту, подрібненого зубчика часнику, солі та перцю. Виклади скибки овочів і шматки салату на м'ясо. Полий соусом. Загорни лаваш з начинкою у рулет або конвертик. Обсмаж лаваш у рослинній олії з двох сторін до появи золотистої скоринки. Подавай до столу. Смачного! Якщо маєш час і бажання – приготуй кілька лавашів і бери з собою на роботу.

Експериментуй з рецептами, удосконалюй їх і додавай нові інгредієнти до звичних для себе страв. Це дозволить не лише смачно снідати, а й отримувати задоволення від трапези.