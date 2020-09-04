Ситні сніданки для чоловіків: прості рецепти з фото
Ситний сніданок дозволяє не лише надовго забути про відчуття голоду, а й надасть сил та енергії для нових звершень. До твоєї уваги круті та прості рецепти сніданків, які можна швидко, а головне самостійно приготувати.
Ми не відкриємо тобі Америку тезою про важливість сніданку. І не плануємо це робити. Натомість на Men 24 ми зібрали кілька простих рецептів сніданків, які не лише забезпечать тобі відчуття ситості, а й дозволять полюбити ранковий прийом їжі, якщо ти досі був його противником.
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Яєчня, запечена в помідорах
Це смачний, ситний, а головне – простий варіант сніданку. Тим паче, що приготування яєчні з помідорами дозволить вивільнити кілька хвилин для гоління та чистки зубів, наприклад.
Рецепт яєчні, запеченої в помідорі / Фото annetravelfoodie
Інгредієнти:
- тостовий хліб;
- 55 грамів вершкового масла;
- 85 грамів твердого сиру;
- 3 – 4 скибочки шинки;
- 2 – 3 великі помідори;
- 2 – 3 курячі яйця;
- сіль та перець.
Приготування яєчні в помідорах:
- Помий помідори. Підріж дно, аби вони стійко стояли на формі для запікання. Зверху зріж кришку, вийми зсередини ягоди серцевину. Роби це обережно, щоб не пошкодити стінки.
- Посоли помідор зсередини, додай трохи перцю та натертого сиру. Вбий усередину яйце. Рекомендуємо розбити жовток, аби він рівномірніше пропікся. Повтори це з рештою томатів.
- Відправ помідори у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Запікай 10 – 12 хвилин.
- Витягни помідори та посип їх зверху твердим сиром. Увімкни у духовці режим "Гриль" та допечи їх ще кілька хвилин, щоб сир покрився скоринкою.
- З тостового хліба та шинки зроби бутерброди. Зверху їх можна присипати натертим сиром. Обсмаж сендвічі з двох сторін на пательні з додаванням вершкового масла.
- Подай на стіл. Їж яєчню гарячою, але постарайся не обпекти язика. Смачного!
Ліниві вареники з сиром
Усі ми любимо бабусині вареники, але готувати їх надто довго. Врятувати ситуацію та шлунок зранку можуть ліниві вареники з сиром. Для того, щоб їх зліпити багато розуму не треба.
Рецепт лінивих вареників з сиром / Фото Foodmag
Інгредієнти:
- 1 столова ложка цукру;
- 400 грамів домашнього сиру;
- 1 склянка борошна;
- 2 курячі яйця;
- дрібка солі;
- мелений перець;
- густа сметана.
Приготування лінивих вареників:
- Віночком збий яйця з додаванням солі та цукру. Додай сир і перемішай отриману масу ложкою доти, поки не отримаєш однорідну консистенцію.
- Всип у суміш борошно, заміси тісто. Сформуй з нього не надто товстий джгут і наріж на невеличкі шматочки.
- Закип'яти воду з додаванням солі. Відвари у ній вареники протягом 5 хвилин на середньому вогні.
- Виклади готові вареники на тарілку. Додай сметану. Смачного!
Фритата з томатами чері та шинкою
Не лякайся! Фритата – просто ситний омлет з додаванням різноманітних овочів і м'ясних компонентів. Загалом, до її складу може потрапити усе, що лежить у твоєму холодильнику. Ну майже все.
Рецепт фритати з томатами чері та шинкою / Фото Tesco
Інгредієнти:
- 4 – 5 курячих яєць;
- 1 цибулина;
- 2 – 3 відварені у мундирі картоплини;
- 6 – 7 скибок шинки;
- 5 томатів чері;
- твердий натертий сир;
- олія;
- сіль, перець та спеції за смаком;
- свіжа зелень.
Приготування фритати:
- Почисть цибулю, наріж її дрібними кубиками та обсмаж в олії до золотистого кольору. Відварену картоплю очисть від шкірки та натри на терці.
- Обсмаж картоплю з додаванням нарізаної кубиками шинки в олії разом з цибулею. Додай томати чері, нарізані навпіл.
- Збовтай яйця виделкою або віничком. Посоли та приправ перцем. Влий у пательню з картоплею, шинкою та томатами. Підсмаж усе, присип натертим сиром, додай подрібнену свіжу зелень та на кілька хвилин прикрий пательню кришкою.
- Подавай фритату, нарізану на порційні шматочки. Смачного! Зручність фритати полягає в тому, що решту страви можна спокійно взяти з собою на роботу, аби мати чим пообідати.
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Лаваш з куркою й овочами
Поб'ємось об заклад, що ти теж любиш шаурму. Але, знаєш, немає нічого кращого, ніж приготувати її самостійно. Так ти зможеш не лише бути упевненим у тому, що їси, а й матимеш можливість експериментувати з начинками та смаками.
Рецепт лаваша з куркою й овочами / Фото smachno
Інгредієнти:
- лист тонкого лаваша;
- печена або відварена куряча грудинка;
- свіжий огірок і помідор;
- листя салату;
- зубчик часнику;
- свіжа зелень;
- 4 столові ложки грецького йогурту або густої сметани;
- сіль та перець;
- рослинна олія.
Приготування лаваша з куркою:
- Наріж курячу грудку тонкими скибками та виклади на лист лаваша.
- Поріж огірок і помідор, нарви руками листя салату на невеликі шматки.
- Приготуй соус з грецького йогурту, подрібненого зубчика часнику, солі та перцю.
- Виклади скибки овочів і шматки салату на м'ясо. Полий соусом. Загорни лаваш з начинкою у рулет або конвертик.
- Обсмаж лаваш у рослинній олії з двох сторін до появи золотистої скоринки.
- Подавай до столу. Смачного! Якщо маєш час і бажання – приготуй кілька лавашів і бери з собою на роботу.
Експериментуй з рецептами, удосконалюй їх і додавай нові інгредієнти до звичних для себе страв. Це дозволить не лише смачно снідати, а й отримувати задоволення від трапези.