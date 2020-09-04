Сытный завтрак позволяет не только надолго забыть о чувстве голода, но и предоставит силы и энергию для новых свершений. К твоему вниманию крутые и простые рецепты завтраков, которые можно быстро, а главное самостоятельно приготовить.

Мы не откроем тебе Америку тезисом о важности завтрака. И не планируем это делать. Зато на Men 24 мы собрали несколько простых рецептов завтраков, которые не только обеспечат тебе чувство сытости, но и позволят полюбить утренний прием пищи, если ты до сих пор был его противником.

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Яичница, запеченная в помидорах

Это вкусный, сытный, а главное – простой вариант завтрака. Тем более, что приготовление яичницы с помидорами позволит высвободить несколько минут для бритья и чистки зубов, например.

Рецепт яичницы, запеченной в помидоре / Фото annetravelfoodie

Ингредиенты:

тостовый хлеб;

55 граммов сливочного масла;

85 граммов твердого сыра;

3 – 4 кусочки ветчины;

2 – 3 больших помидора;

2 – 3 куриные яйца,

соль и перец.

Приготовление яичницы в помидорах:

Помой помидоры. Подрежь дно, чтобы они устойчиво стояли на форме для запекания. Сверху срежь крышку, вынь изнутри ягоды сердцевину. Делай это осторожно, чтобы не повредить стенки. Посоли помидор изнутри, добавь немного перца и тертого сыра. В бей внутрь яйцо. Рекомендуем разбить желток, чтобы он равномерно пропекся. Повтори это с остальными томатов. Отправь помидоры в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекай 10 – 12 минут. Вытащи помидоры и посыпь их сверху сыром. Включи в духовке режим "Гриль" и допечи их несколько минут, чтобы сыр покрылся корочкой. С тостового хлеба и ветчины сделай бутерброды. Сверху их можно присыпать натертым сыром. Обжарь сэндвичи с двух сторон на сковороде с добавлением сливочного масла. Подай на стол. Ешь яичницу горячей, но постарайся не обжечь язык. Приятного аппетита!

Ленивые вареники с творогом

Все мы любим бабушкины вареники, но готовить их слишком долго. Спасти ситуацию и желудок утром могут ленивые вареники с творогом. Для того чтобы их слепить много ума не надо.

Рецепт ленивых вареников с творогом / Фото Foodmag

Ингредиенты:

1 столовая ложка сахара,

400 граммов творога;

1 стакан муки;

2 куриных яйца;

щепотка соли;

молотый перец;

густая сметана.

Приготовление ленивых вареников:

Венчиком взбей яйца с добавлением соли и сахара. Добавь сыр и перемешай полученную массу ложкой, пока не получишь однородную консистенцию. Всыпь в смесь муку, замесите тесто. Сформируй из него не слишком толстый жгут и нарежь на небольшие кусочки. Вскипятите воду с добавлением соли. Отвары в ней вареники в течение 5 минут на среднем огне. Выложи готовые вареники на тарелку. Добавь сметану. Приятного аппетита!

Фриттата с томатами черри и ветчиной

Не пугайся! Фриттата – просто сытный омлет с добавлением различных овощей и мясных компонентов. В общем, в ее состав может попасть все, что лежит в твоем холодильнике. Ну почти все.

Рецепт фриттаты с томатами черри и ветчиной / Фото Tesco

Ингредиенты:

4 – 5 куриных яиц;

1 луковица;

2 – 3 отварные в мундире картофелины;

6 – 7 кусков ветчины;

5 томатов черри;

твердый натертый сыр;

растительное масло,

соль, перец и специи по вкусу;

свежая зелень.

Приготовление фриттаты:

Почисть лук, нарежь ее мелкими кубиками и обжарь в масле до золотистого цвета. Отварной картофель очисти от кожуры и натри на терке. Обжарь картофель с добавлением нарезанной кубиками ветчины в масле вместе с луком. Добавь томаты черри, нарезанные пополам. Взболтай яйца вилкой или венчиком. Посоли и добавь перец. Влей в сковороду с картофелем, ветчиной и томатами. Поджарь все, присыпь натертым сыром, добавь измельченный свежую зелень и на несколько минут накрой сковороду крышкой. Подавай фриттату, нарезанную на порционные кусочки. Приятного аппетита! Удобство фриттаты также заключается в том, что остатки блюда можно спокойно взять с собой на работу, чтобы было чем пообедать.

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Лаваш с курицей и овощами

Готов ы поспорить, что ты тоже любишь шаурму. Но, знаешь, нет ничего лучше, чем приготовить ее самостоятельно. Так ты сможешь не только быть уверенным в том, что ешь, но и получишь возможность экспериментировать с начинками и вкусами.

Рецепт лаваша с курицей и овощами / Фото smachno

Ингредиенты:

лист тонкого лаваша;

печеная или отварная куриная грудка;

свежий огурец и помидор;

листья салата;

зубчик чеснока;

свежая зелень;

4 столовые ложки греческого йогурта или густой сметаны;

соль и перец;

растительное масло.

Приготовление лаваша с курицей:

Нарежь куриную грудку тонкими ломтиками и выложи на лист лаваша. Порежь огурец и помидор, нарви руками листья салата на небольшие куски. Приготовь соус с греческого йогурта, измельченного зубчика чеснока, соли и перца. Выложи ломти овощей и куски салата на мясо. Полей соусом. Заверни лаваш с начинкой в ​​рулет или конвертик. Обжарь лаваш в растительном масле с двух сторон до появления золотистой корочки. Подавай к столу. Приятного аппетита! Если есть время и желание – приготовь несколько лавашей и бери с собой на работу.