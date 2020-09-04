Сытные завтраки для мужчин: простые рецепты с фото
Сытный завтрак позволяет не только надолго забыть о чувстве голода, но и предоставит силы и энергию для новых свершений. К твоему вниманию крутые и простые рецепты завтраков, которые можно быстро, а главное самостоятельно приготовить.
Мы не откроем тебе Америку тезисом о важности завтрака. И не планируем это делать. Зато на Men 24 мы собрали несколько простых рецептов завтраков, которые не только обеспечат тебе чувство сытости, но и позволят полюбить утренний прием пищи, если ты до сих пор был его противником.
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Яичница, запеченная в помидорах
Это вкусный, сытный, а главное – простой вариант завтрака. Тем более, что приготовление яичницы с помидорами позволит высвободить несколько минут для бритья и чистки зубов, например.
Рецепт яичницы, запеченной в помидоре / Фото annetravelfoodie
Ингредиенты:
- тостовый хлеб;
- 55 граммов сливочного масла;
- 85 граммов твердого сыра;
- 3 – 4 кусочки ветчины;
- 2 – 3 больших помидора;
- 2 – 3 куриные яйца,
- соль и перец.
Приготовление яичницы в помидорах:
- Помой помидоры. Подрежь дно, чтобы они устойчиво стояли на форме для запекания. Сверху срежь крышку, вынь изнутри ягоды сердцевину. Делай это осторожно, чтобы не повредить стенки.
- Посоли помидор изнутри, добавь немного перца и тертого сыра. Вбей внутрь яйцо. Рекомендуем разбить желток, чтобы он равномерно пропекся. Повтори это с остальными томатов.
- Отправь помидоры в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекай 10 – 12 минут.
- Вытащи помидоры и посыпь их сверху сыром. Включи в духовке режим "Гриль" и допечи их несколько минут, чтобы сыр покрылся корочкой.
- С тостового хлеба и ветчины сделай бутерброды. Сверху их можно присыпать натертым сыром. Обжарь сэндвичи с двух сторон на сковороде с добавлением сливочного масла.
- Подай на стол. Ешь яичницу горячей, но постарайся не обжечь язык. Приятного аппетита!
Ленивые вареники с творогом
Все мы любим бабушкины вареники, но готовить их слишком долго. Спасти ситуацию и желудок утром могут ленивые вареники с творогом. Для того чтобы их слепить много ума не надо.
Рецепт ленивых вареников с творогом / Фото Foodmag
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка сахара,
- 400 граммов творога;
- 1 стакан муки;
- 2 куриных яйца;
- щепотка соли;
- молотый перец;
- густая сметана.
Приготовление ленивых вареников:
- Венчиком взбей яйца с добавлением соли и сахара. Добавь сыр и перемешай полученную массу ложкой, пока не получишь однородную консистенцию.
- Всыпь в смесь муку, замесите тесто. Сформируй из него не слишком толстый жгут и нарежь на небольшие кусочки.
- Вскипятите воду с добавлением соли. Отвары в ней вареники в течение 5 минут на среднем огне.
- Выложи готовые вареники на тарелку. Добавь сметану. Приятного аппетита!
Фриттата с томатами черри и ветчиной
Не пугайся! Фриттата – просто сытный омлет с добавлением различных овощей и мясных компонентов. В общем, в ее состав может попасть все, что лежит в твоем холодильнике. Ну почти все.
Рецепт фриттаты с томатами черри и ветчиной / Фото Tesco
Ингредиенты:
- 4 – 5 куриных яиц;
- 1 луковица;
- 2 – 3 отварные в мундире картофелины;
- 6 – 7 кусков ветчины;
- 5 томатов черри;
- твердый натертый сыр;
- растительное масло,
- соль, перец и специи по вкусу;
- свежая зелень.
Приготовление фриттаты:
- Почисть лук, нарежь ее мелкими кубиками и обжарь в масле до золотистого цвета. Отварной картофель очисти от кожуры и натри на терке.
- Обжарь картофель с добавлением нарезанной кубиками ветчины в масле вместе с луком. Добавь томаты черри, нарезанные пополам.
- Взболтай яйца вилкой или венчиком. Посоли и добавь перец. Влей в сковороду с картофелем, ветчиной и томатами. Поджарь все, присыпь натертым сыром, добавь измельченный свежую зелень и на несколько минут накрой сковороду крышкой.
- Подавай фриттату, нарезанную на порционные кусочки. Приятного аппетита! Удобство фриттаты также заключается в том, что остатки блюда можно спокойно взять с собой на работу, чтобы было чем пообедать.
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Лаваш с курицей и овощами
Готовы поспорить, что ты тоже любишь шаурму. Но, знаешь, нет ничего лучше, чем приготовить ее самостоятельно. Так ты сможешь не только быть уверенным в том, что ешь, но и получишь возможность экспериментировать с начинками и вкусами.
Рецепт лаваша с курицей и овощами / Фото smachno
Ингредиенты:
- лист тонкого лаваша;
- печеная или отварная куриная грудка;
- свежий огурец и помидор;
- листья салата;
- зубчик чеснока;
- свежая зелень;
- 4 столовые ложки греческого йогурта или густой сметаны;
- соль и перец;
- растительное масло.
Приготовление лаваша с курицей:
- Нарежь куриную грудку тонкими ломтиками и выложи на лист лаваша.
- Порежь огурец и помидор, нарви руками листья салата на небольшие куски.
- Приготовь соус с греческого йогурта, измельченного зубчика чеснока, соли и перца.
- Выложи ломти овощей и куски салата на мясо. Полей соусом. Заверни лаваш с начинкой в рулет или конвертик.
- Обжарь лаваш в растительном масле с двух сторон до появления золотистой корочки.
- Подавай к столу. Приятного аппетита! Если есть время и желание – приготовь несколько лавашей и бери с собой на работу.
Экспериментируй с рецептами, совершенствуй их и добавляй новые ингредиенты в привычные для себя блюда. Это позволит не только вкусно завтракать, но и получать удовольствие от трапезы.