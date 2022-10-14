Ми все ж рекомендуємо прокачати новий скіл. Він може однозначно тобі знадобитися. По-перше, це про екологічне використання речей. Адже ти не викидатимеш вбрання лише тому, що там не вистачає ґудзика. По-друге, ти непогано зекономиш гроші.

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Що потрібно для пришивання ґудзика

Голка. Окрім самого ґудзика тобі знадобиться те, чим ти його пришиватимеш.

Окрім самого ґудзика тобі знадобиться те, чим ти його пришиватимеш. Нитка. Тут бажано відрізати бодай 30 сантиметрів нитки. Вона має бути або в тон одягу, або бодай чорною або темно-синьою.

Тут бажано відрізати бодай 30 сантиметрів нитки. Вона має бути або в тон одягу, або бодай чорною або темно-синьою. Ґудзик. Має бути також винуватець свята. Бажано зберегти той, який відірвався. Якщо ж він загубився, то можеш пошукати в домі інший. Але ні в якому разі не зрізай ґудзик з сорочки, яку ти ще плануєш носити. Ти ж не хочеш по колу їх пришивати туди-сюди?

Має бути також винуватець свята. Бажано зберегти той, який відірвався. Якщо ж він загубився, то можеш пошукати в домі інший. Але ні в якому разі не зрізай ґудзик з сорочки, яку ти ще плануєш носити. Ти ж не хочеш по колу їх пришивати туди-сюди? Ножиці. Тобі ж знадобиться щось, щоб відрізати кінець нитки після пришивання. Найкраще у цьому випадку використовувати саме ножиці.

Як пришити ґудзик: інструкція

Передовсім бажано зняти з себе той елемент гардероба, якому бракує того самого ґудзика. Звичайно ж, можна його і на собі пришивати, якщо ти не забобонний, але ми б не рекомендували.

1. Заправ нитку в голку та зав'яжи вузлик

Ця задача максимально проста, але потребує гострого зору та відсутності тремтіння рук. Якщо не можеш з першої спроби ввігнати нитку у вушко голки, то намочи трішки першу. Це дозволить волокнам не розлазитися та влучніше увійти у ціль. Протягни нитку так, щоб звести до купи два кінці нитки та зав'язати кілька маленьких вузликів.

2. Зроби точку X на одязі

Спочатку рекомендуємо намітити на вбранні з допомогою голки та нитки X-зону. На ній і лежатиме твій ґудзик. Та й тобі буде значно легше побачити, де саме має бути той загублений аксесуар. В інакшому випадку є ймовірність, що під час пришивання він опиниться або надто високо, або надто низько. Як ти розумієш, X-зона має бути на тому ж місці, де вже був ґудзик. Нічого винаходити не треба.

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3. Постав ґудзик

Поклади ґудзик на X-зону та починай пришивати його. На цьому етапі ти можеш, наприклад, поставити між ґудзиком і вбранням зубочистку або сірник. Це дозволить не надто щільно пришити, щоб був простір для застібання.

Просунь голку з внутрішньої сторони одягу в один з отворів на ґудзику. Протягни нитку до упору, щоб вузол щільно прилягав до тканини. Кінчиком пальця утримуй ґудзик на місці. Поверни голку та проштовхни її у протилежний отвір. Повтори цю ж процедуру з двома іншими отворами в ґудзику.

Порада: для оптимальної фіксації слід бодай двічі зробити умовні хрестики на ґудзиках. Якщо пройтися лише один раз, то високі шанси, що цей елемент знову відірветься.

Як пришити ґудзик до одягу, покрокова інструкція: відео

4. Зроби хвостик

На цьому етапі тобі потрібно буде ще раз провести голкою з внутрішньої сторони одягу так, ніби ти вирішив зробити ще один стібок по ґудзику. Але в цьому випадку ти не проводиш голку в отвір ґудзика, а повз нього. Тепер обмотай нитку навколо пучка, який уже утворився під час підшивання ґудзика. А після цього занур голку у тканину, щоб вона вийшла на внутрішній її стороні.

5. Закріпи результат

На тильній стороні тканини зроби невеличкий вузлик. Ти можеш пройтися голкою через вузол на внутрішній стороні тканини кілька разів. Це дозволить зробити надійний і міцний вузлик. Після цього відріж нитку. Готово!

Візьми на озброєння цю інструкцію. Повір, іноді дуже корисно вміти пришити ґудзик. Особливо у тих ситуаціях, коли він відірвався перед відповідальною зустріччю або романтичним побаченням.