Є, скажімо, люди, які вважають за краще триматися подалі від додатків, бо людина "на іншому кінці дроту" може виявитися не тією, за кого себе видає. Або просто не такою, як очікувалося.
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Хороша новина в тому, що додатки – не єдиний спосіб знайти пару чи просто піти на побачення. Ти завжди можеш познайомитися з людиною (і сподобатися їй) "у старомодний спосіб".
Як призначити побачення без додатків: 3 поради психолога
Психолог Лізель Шарабі, докторка філософії, написала про це в Psychology Today. Вона пропонує 3 ключові моменти, які можуть допомогти на побаченнях, коли ти не хочеш використовувати додатки. Або коли ти їх використовуєш, але хочеш дослідити інші можливості.
Додатки працюють, але так само працюють і "старомодні" способи знайомств / Фото freepik
- Для чого ж потрібні друзі. Якщо використання додатків тебе не приваблює або не цікавить, варто звернути увагу на своє коло друзів і близьких. Ти можеш більше спілкуватися з друзями, супроводжувати їх на заходи чи вечірки або попросити їх познайомити тебе з кимось. Друзі добре знають тебе, знають, що тобі подобається і з якою людиною ти міг би мати хороші стосунки. Вони не познайомлять тебе з кимось, хто, на їхню думку, тобі не підходить. Крім того, знайомство через друзів може допомогти майбутнім стосункам тривати довше, оскільки вони матимуть підтримку ваших зв'язків.
- Скористайся перевагами місць, які часто відвідуєш. Це про спортзал, офіс, маршрут, яким ти ходиш щодня, або бар, в який ходиш на вихідні. Коли ти проводиш більше часу з людьми, то з більшою ймовірністю зблизишся з ними, як у дружбі, так і в романтичних стосунках. Тому варто скористатися тими місцями, де часто буваєш, щоб познайомитися з людьми, які, маючи схожі звички, почнуть впізнавати тебе. Для цього потрібно навчитися читати мову тіла і сигнали, а також наважитися підійти до незнайомої людини та зробити перший крок. Ти не обов'язково знайдеш там пару, але ж можеш знайти нових друзів, які допоможуть познайомитися ще з кимось.
- Відвідай заняття, приєднайся до клубу. Якщо ти поділяєш із кимось схожі інтереси, це збільшує ймовірність того, що ця людина вважатиме тебе привабливим. Наявність спільних інтересів є гарною відправною точкою для пари. Речі, які обом подобаються та цікавлять, можуть допомогти проводити більше часу разом, розмовляти та пізнавати один одного. Отже, варто приєднатися до бігової групи, вступити до клубу за темою чи видом діяльності, який тобі подобається, відвідувати заняття, якими ти захоплений, або щось подібне, оскільки там ти можеш відкрити для себе інших людей, які мають схожі смаки.