Есть, скажем, люди, которые предпочитают держаться подальше от приложений, потому что человек "на другом конце провода" может оказаться не тем, за кого себя выдает. Или просто не таким, как ожидалось.
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Хорошая новость в том, что приложения – не единственный способ найти пару или просто пойти на свидание. Ты всегда можешь познакомиться с человеком (и понравиться ему) "старомодным способом".
Как назначить свидание без приложений: 3 совета психолога
Психолог Лизель Шараби, доктор философии, написала об этом в Psychology Today. Она предлагает 3 ключевых момента, которые могут помочь на свидании, когда ты не хочешь использовать приложения. Или когда ты их используешь, но хочешь исследовать другие возможности.
Приложения работают, но так же работают и "старомодные" способы знакомств / Фото freepik
- Зачем же нужны друзья. Если использование приложений тебя не привлекает или не интересует, следует обратить внимание на свой круг друзей и близких. Ты можешь больше общаться с друзьями, сопровождать их на мероприятия или вечеринки или попросить их познакомить тебя с кем-нибудь. Друзья хорошо знают тебя, знают, что тебе нравится, и с каким человеком ты мог бы иметь хорошие отношения. Они не познакомят тебя с кем-то, кто, по их мнению, тебе не подходит. Кроме того, знакомство через друзей может помочь будущим отношениям продолжаться дольше, поскольку у них будет поддержка ваших связей.
- Воспользуйся преимуществами мест, которые часто посещаешь. Это о спортзале, офисе, маршруте, по которому ты ходишь каждый день, или баре, в который ходишь на выходные. Когда ты проводишь больше времени с людьми, с большей вероятностью сблизишься с ними, как в дружбе, так и в романтических отношениях. Поэтому стоит воспользоваться теми местами, где часто бываешь, чтобы познакомиться с людьми, которые, имея схожие привычки, станут узнавать тебя. Для этого нужно научиться читать язык тела и сигналы, а также решиться подойти к незнакомому человеку и сделать первый шаг. Ты не обязательно найдешь там пару, но можешь найти новых друзей, которые помогут познакомиться еще с кем-то.
- Посети занятия, присоединяйся к клубу. Если ты разделяешь с кем-то похожие интересы, это увеличивает вероятность того, что этот человек сочтет тебя привлекательным. Наличие общих интересов является хорошей отправной точкой для пары. Вещи, которые обоим нравятся и интересуют, могут помочь проводить больше времени вместе, разговаривать и узнавать друг друга. Следовательно, стоит присоединиться к беговой группе, поступить в клуб по теме или виду деятельности, который тебе нравится, посещать занятия, которыми ты увлечен, или что-то подобное, поскольку там ты можешь открыть для себя других людей, у которых есть похожие вкусы.