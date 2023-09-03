Есть, скажем, люди, которые предпочитают держаться подальше от приложений, потому что человек "на другом конце провода" может оказаться не тем, за кого себя выдает. Или просто не таким, как ожидалось.

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Хорошая новость в том, что приложения – не единственный способ найти пару или просто пойти на свидание. Ты всегда можешь познакомиться с человеком (и понравиться ему) "старомодным способом".

Как назначить свидание без приложений: 3 совета психолога

Психолог Лизель Шараби, доктор философии, написала об этом в Psychology Today. Она предлагает 3 ключевых момента, которые могут помочь на свидании, когда ты не хочешь использовать приложения. Или когда ты их используешь, но хочешь исследовать другие возможности.



Приложения работают, но так же работают и "старомодные" способы знакомств / Фото freepik