Билл Гейтс также вынужден работать с домашнего офиса. И он тоже прекрасно понимает, насколько это сложно. Поэтому миллиардер и основатель Microsoft дал несколько советов, которые помогут повысить твою производительность во время работы из дома. Прислушайся к ним, чтобы достигать успеха на работе!

Скоро исполнится год с момента, когда мы начали работать из дома. Ты, конечно же, уже сформировал для себя несколько правил, которые помогают не сойти с ума в домашнем офисе. Но можно же и старших послушать. Билла Гейтса, к примеру.

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Он признался, что очень терпеть не может пробок. И теперь его график существенно упростился. Более того: Гейтс предполагает, что удаленная работа станет нормой в будущем, ведь людям понравится тот факт, что они не тратят время на поездки в офис. Microsoft уже, например, работает над разработкой гибридной модели работы, в которой сотрудники могут решать, хотят ли они работать дома или идти в офис.

7 советов Билла Гейтса для домашней работы

1. Электронная почта – важнейшее средство связи. Таким образом ты можешь следить за тем, что происходит. Более того ты не тратить время на встречи или звонки, которые могут длиться слишком долго.



Пользуйся электронной почтой, чтобы быть на связи / Фото Unsplash

2. Фильтрация электронной почты. Наличие 300 писем в твоем почтовом ящике безусловно утомляет тебя и может помешать расставлять приоритеты. Фильтры помогают видеть срочные и стратегически важные электронные письма, чтобы ты мог решать эти проблемы. Зато рассылка со скидками и другой спам будут вежливо ждать себе в отдельной папке.

3. Электронная почта – центральная составляющая твоего рабочего процесса. Речь идет о том, чтобы охватить всех важных людей и убрать тех, для кого информация не актуальна. Ключ в том, чтобы создать некую сеть, в которой все знают, что происходит. Это позволяет избежать путаницы.

4. Нет списка дел – используй электронную почту, папки и онлайн-календарь. С помощью одного и того же электронного письма ты можешь создавать записи в календаре и систематизировать темы и задания по разным папкам. Таким образом ты получаешь сообщение о важнейших делах – в отличие от списка дел, который ты можешь потерять или забыть.



Если у тебя нет списка дел – используй электронную почту / Фото Unsplash

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5. Не пиши слишком много сообщений. Сообщения также могут отвлекать. Поэтому, по мнению Гейтса, следует добавлять только самые важные и необходимые. Таким образом, ты не получишь тысячи сообщений, пока занимаешься устранением проблемы.

6. Доска для генерации идей. Это не обязательно должна быть настоящая доска. Это просто место, где можно систематизировать твои идеи. Таким образом, ты можешь быстро получить к нему доступ, когда тебе нужно. Поэтому заведи себе отдельную заметку, в которую будешь записывать свои самые смелые и сумасшедшие идеи.

7. Найди отдельную комнату. Не стоит работать в гостиной, где твоя возлюбленная может смотреть новый крутой сериал на Netflix. Тебе нужно место с хорошим освещением, удобным креслом и письменным столом. А еще спокойствием. Чтобы тебя никто не отвлекал и не мешал работать.



Позаботься, чтобы у тебя было удобное рабочее место / Фото. Unsplash

Прислушайся к советам Билла Гейтса, чтобы твой рабочий день из дома был продуктивным и успешным.