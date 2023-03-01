Щоб досягнути поставлених цілей потрібно чимало працювати. Але всі ми чудово розуміємо, що на шляху може виникнути низка перепон. З ними поборотися допоможе впевненість у собі. Прокачай цю якість, щоб жодні труднощі не лякали тебе та не заважали стати кращою версією себе вчорашнього. А ми поділимося 5 порадами, які допоможуть тобі.

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1. Читай і прагни до знань

Білл Гейтс якось казав, що попри те, що він покинув школу, він завжди хотів вчитися та вдосконалюватися. Тому він читає всілякі книжки, новини та завжди в курсі того, що відбувається та змінюється у світі. Це один з ключів до особистісного росту.

І ця звичка корисна не лише для Гейтса. Закликаємо тебе продовжувати вчитися та відкривати щось нове. Також варто прокачувати свої знання та навички у тій сфері, в якій ти зараз працюєш. Це дозволить рости та розвиватися, а також підійматися кар'єрними сходинками.



Читай, вчися та постійно розвивайся / Фото Wayhomestudio

2. Цікався думкою тих, кому довіряєш

Слід затямити раз і назавжди, що найгірші критики ховаються у нашій свідомості. Там і виникають усі ці сумніви, страх, невпевненість та зволікання. Не довіряти собі, ідеям чи пропозиціям – нормально. Тому іноді краще звертатися до когось зі сторони.

Йдеться не про те, щоб дозволяти іншим диктувати чи визначати, що ти можеш робити. А про те, щоб шукати об'єктивних людей, які забезпечать хороший зворотний зв'язок. Вони можуть зробити корисний внесок у процес ухвалення рішень або допомогти зрозуміти, що шлях, яким ти йдеш, правильний.

3. Потурбуйся про стиль

Психологи кажуть, що є багато зовнішніх факторів, які можуть вплинути на рівень твоєї впевненості. І одяг – один із них.

Коли ми почуваємося комфортно і думаємо, що маємо добрий зовнішній вигляд, ми можемо бути продуктивнішими та навіть сміливішими. Тут головне скласти для себе саме той образ, який додасть тобі з десяток балів до скарбнички впевненості. І нехай ніщо не наважиться її затьмарити.

4. Розділяй і владарюй

Це стосується того, щоб мати мету та розбивати її на невеликі частини. Так тобі легше буде їх досягати та керувати процесом. А отже, ти не стоятимеш на місці і не падатиме твій рівень впевненості.

Це не лише дає змогу розставляти пріоритети та відстежувати прогрес. Це ще й запобігає відчуттю перевтоми, розчарування, безцільності. Емоцій, які ми переживаємо, коли ціль здається просто недосяжною.



Розділи мету на кілька маленьких, щоб досягати їх / Фото Drobot Dean

5. Оточуй себе тими, хто надихає

Зовсім не обов'язково рівнятися на популярних мільярдерів або успішних бізнесменів. Ти можеш надихатися тими, хто поруч. Поб'ємося об заклад, що у тебе серед друзів і близького кола спілкування є ті, хто досягнув чималих висот. У них можна перебрати корисний досвід.

Дізнавайся у них чогось нового, додавай власні ідеї та бачення. Усе це дозволить тобі розвиватися та рости в тій галузі, якою займаєшся ти. Та й це однозначно додасть впевненості. Адже вони змогли. Тоді чим ти гірший?

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Прокачувати впевненість у собі не складно. Працюй над собою, розвивайся. Навчайся, а також став великі і малі цілі. І не забувай, що люди навколо роблять тебе кращим. Тож нехай вони будуть твоїми найкращими союзниками.