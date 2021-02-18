Шерлок Холмс был не просто детективом. В романах сэра Артура Конан Дойля Холмс – мастер маскировки, обладает беспрецедентной способностью к дедукции и умудряется находить всевозможные творческие ответы на проблемы, которые другие не могут решить. Мы знаем 1 привычку Холмса, которая позволит прокачать твой разум

Шерлок Холмс – также виртуоз игры на скрипке и блестящий человек, который может использовать простой акцент, скрип обуви или немного пыли на месте преступления, чтобы выследить убийцу (или любого преступника) и раскрыть преступление.

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Очевидно, секрет того, как Холмс проявляет гениальность и сохраняет свою творческую активность, заключается именно в его режиме сна. По крайней мере в этом убежден невролог Алекс Иранцо, нашедший важный момент в романах о детективе.

В романах о Холмсе сон очень важен для детектива. Автор несколько раз делает акцент именно на этом. А также подчеркивает, что важно спать хотя бы 8 часов. В рассказе "Пропавший регбист" Холмс даже говорит Ватсону: "Ложитесь спать пораньше, Ватсон, потому что я предполагаю, что завтра может быть беспокойный день".

Шерлок Холмс ложится спать в 22 часа, а в 6:30 он уже работает. И связано это с реальной практикой, которая может помочь людям быть более творческими, внимательными и лучше работать в течение дня. Дефицит сна может повлиять на все: от способности быть внимательным к отсутствию сексуального желания.

Только в экстремальной ситуации, когда Холмс сталкивается с делом, которое необходимо раскрыть, или когда автор заканчивает одну из своих бесплатных книг, оба дела отнимают время от сна. Они закрываются на несколько дней, когда почти не едят и не спят, а когда заканчивают, они истощены. Чтобы восстановить силы, им нужны недели полного отдыха,

– объясняет невролог Алекс Иранцо, заведующий в отделении сна в Больнице Clínic Àlex Iranzo.

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Невролог говорит, что после изучения романов сэра Артура Конан Дойля о Холмсе и серии документов о писателе и его детях (имеющихся в Британской библиотеке в Лондоне) он обнаружил, что Кафка страдает от хронической бессонницы, которая оказала сильное влияние на его работу. Поэтому он сделал вывод о важности хорошего ночного сна, когда дело касается интеллекта и творческих способностей.

Для Холмса и Конан Дойля регулярный сон является ключевым элементом "лучшей тренировки перед битвой". Ты не можешь хранить острый ум, лишая себя сна. И, к сожалению, это явление набирает обороты за последние 50 лет.

В 1985 году 23% населения США в возрасте от 45 до 65 лет спали менее 7 часов в день; в 2004 году менее 7 часов спали 33% респондентов; интересно, что 15% опрошенных признались, что спят менее 6 часов. И именно это, по мнению невролога, становится причиной потери творческих способностей.



Здоровый и крепкий сон – залог острого ума / Фото Unsplash

По словам невролога, если ты спишь менее 7 часов, то у тебя однозначно снизится концентрация, память и внимание. Также у тебя может появиться раздражительность и беспокойство, апатия, утомляемость и даже снижение полового влечения. В случае с Холмсом нарушение графика сна и ранние пробуждения всегда приводят к истощению, ухудшение настроения и определенной дезориентации.

Иранцо объясняет, что, если ты обычно спишь достаточно часов на регулярной основе, возможно, бессонная ночь не сильно повлияет на тебя. Но он уверяет, что после этого "ты остаешься разбитым, физически и умственно истощенным".

Поэтому, если ты хочешь быть умнее, креативнее и всегда хорошо работать, тогда тебе необходимо сделать сон своим приоритетом.