Тренер рекомендує взятися за виконання цього "палаючого" тренування. Воно шалено пропрацює верхню частину твого тіла.
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- Це AMRAP-тренування. Його особливість полягає в тому, що необхідно виконати якомога більше раундів.
Задача від тренера:
- Установи таймер на 20 хвилин.
- Виконуй якомога більше раундів кожної наступної вправи з мінімальним відпочинком.
- Коли таймер закінчиться, запиши, скільки раундів ти завершив, щоб наступного разу можна було покращити свій результат.
Дивися, як виконувати комплекс вправ для верхньої частини тіла:
Комплекс вправ для прокачування верхньої частини тіла
- Трохи танців для розминки
- Підйом гантелі на груди, а також наверх – 10 повних повторень
- Тяга на дельтах назад у нахилі – 10 повних повторень
- Відтискання на гантелях – 10 повторень
- Кранч-удари вперед і назад – 30 повторень
Візьми на озброєння цей комплекс вправ. Він однозначно допоможе тобі прокачати верхню частину тіла. А ще він може стати чудовим доповненням до твого звичного режиму тренувань.
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