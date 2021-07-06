Тренер рекомендує взятися за виконання цього "палаючого" тренування. Воно шалено пропрацює верхню частину твого тіла.

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Це AMRAP-тренування. Його особливість полягає в тому, що необхідно виконати якомога більше раундів.

Задача від тренера:

Установи таймер на 20 хвилин. Виконуй якомога більше раундів кожної наступної вправи з мінімальним відпочинком. Коли таймер закінчиться, запиши, скільки раундів ти завершив, щоб наступного разу можна було покращити свій результат.

Дивися, як виконувати комплекс вправ для верхньої частини тіла:

Комплекс вправ для прокачування верхньої частини тіла

Трохи танців для розминки

Підйом гантелі на груди, а також наверх – 10 повних повторень

Тяга на дельтах назад у нахилі – 10 повних повторень

Відтискання на гантелях – 10 повторень

Кранч-удари вперед і назад – 30 повторень

Візьми на озброєння цей комплекс вправ. Він однозначно допоможе тобі прокачати верхню частину тіла. А ще він може стати чудовим доповненням до твого звичного режиму тренувань.

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