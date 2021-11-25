Усі ці моторошні події знищили не тільки динозаврів, а й загалом до 80% усіх видів живих істот на тогочасній Землі. Але, що цікаво, деякі динозаври вижили – саме від них пішли нинішні птахи.

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Чому птахи вижили після удару астероїда 66 мільйонів років тому

Нові дослідження (опубліковане у липні в Science Advances) давнього пташиного черепа, який на диво добре зберігся, засвідчили, що після удару астероїда 66 мільйонів років тому вижили ті види птахів, які мали більший мозок (власне, передню частину мозку).

Це, ймовірно, пов’язано з поведінковою пластичністю — птахи з більшим переднім мозком могли досить швидко змінити свою поведінку, щоб не відставати від швидкості змін середовища,

– пояснив Кріс Торрес з Університету Огайо.

Утім, достеменно не зрозуміло, як саме більший передній мозок допоміг птахам вижити, адже він відповідає за багато процесів.

Про який череп давнього птаха мовиться

Передусім слід наголосити, що вчені рідко отримують доступ до добре збережених кісток давніх птахів.

Річ у тім, що вони ніжні й рідко перетворюються у скам'янілості.

Тобто, складно роздивитися мозкові оболонки давніх птахів і внутрішню частину черепа, де розташований мозок.

Але кілька років тому у Канзасі в США дослідники знайшли таки добре збережену скам’янілість Іхтіорніса, стародавнього зубатого птаха крейдового періоду віком 82 – 87 мільйонів років.

І, що важливо й рідкісно, у цього птаха особливо добре зберігся саме череп.



Добре збережений череп Іхтіорніса, знайдений у Канзасі / Фото Кріса Торреса

Кріс Торрес із колегами використали рентгенівську комп’ютерну томографію для цифрової реконструкції черепа і структури мозку Іхтіорніса. Аналіз показав, що птах мав мозок, більше схожий на мозок динозаврів.

Натомість сучасні птахи мають унікальні структури мозку, включаючи передній мозок.

І саме ця особливість, ймовірно, допомогла їхнім предкам пережити масове вимирання.

Іхтіорніс – дуже близький родич сучасних птахів, а проте він не мав великого переднього мозку. Тобто, той еволюціонував у предків сучасних птахів.

Можливо, цей великий передній мозок дав предкам сучасних птахів еволюційну перевагу, яка допомогла їм пережити катастрофічну глобальну зміну клімату, яка, ймовірно, відбулася під час масового вимирання. Це допомагає пояснити, чому лише існуючі птахи, а не будь-які інші види динозаврів, змогли тоді вижити,

– підсумував Торрес.