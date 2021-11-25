Все эти жуткие события уничтожили не только динозавров, но и в общей сложности до 80% всех видов живых существ на Земле того времени. Но что интересно, некоторые динозавры выжили – именно от них пошли нынешние птицы.

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Почему птицы выжили после удара астероида 66 миллионов лет назад

Новое исследование (опубликованное в июле в Science Advances ) древнего птичьего черепа, который удивительно хорошо сохранился, показали, что после удара астероида 66 миллионов лет назад выжили те виды птиц, которые имели больший мозг (собственно, переднюю часть мозга).

Это, вероятно, связано с поведенческой пластичностью – птицы с большим передним мозгом могли достаточно быстро изменить свое поведение, чтобы не отставать от скорости изменения среды,

– объяснил Крис Торрес из Университета Огайо.

Впрочем, точно не понятно, как именно большой передний мозг помог птицам выжить, ведь он отвечает за многие процессы.

О каком черепе древней птицы идет речь

Прежде всего следует отметить, что ученые редко получают доступ к хорошо сохранившимся костям древних птиц.

Дело в том, что они нежны и редко превращаются в окаменелости.

То есть сложно рассмотреть мозговые оболочки древних птиц и внутреннюю часть черепа, где расположен мозг.

Но несколько лет назад в Канзасе в США исследователи нашли хорошо сохранившуюся окаменелость Ихтиорниса, древней зубатой птицы мелового периода возрастом 82 – 87 миллионов лет.

И, что важно и редко, у этой птицы особенно хорошо сохранился именно череп .



Хорошо сохранившийся череп Ихтиорниса, найденный в Канзасе / Фото Криса Торреса

Крис Торрес с коллегами использовали рентгеновскую компьютерную томографию для цифровой реконструкции черепа и структуры мозга Ихтиорниса. Анализ показал, что у птицы был мозг, больше похожий на мозг динозавров.

Современные же птицы имеют уникальные структуры мозга, включая передний мозг.

И именно эта особенность, по всей вероятности, помогла их предкам пережить массовое вымирание.

Ихтиорнис – очень близкий родственник современных птиц, однако он не имел большого переднего мозга. То есть тот эволюционировал у предков современных птиц.