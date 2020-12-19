Епоха великих відкриттів просякнута героїзмом та сміливістю. Просякнута настільки, що чимало дослідників вважали за краще нарозповідати байки, тільки або про них говорили. Ну, і ще – аби підзаробити. Сьогодні Men 24 розповість про брехню Фернана Магеллана, Франциско Орільяни та Волтера Релі.

Епоха великих географічних відкриттів просякнута героїзмом настільки, що чимало дослідників наважилися вигадати свої пригоди – заради слави й грошей. Яскраві приклади – читай на Men 24.

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Магеллан зустрів велетнів, які полюбляли дикі танці й порошок

Між 1519 і 1522 роками Фернан Магеллан керував експедицією, яка здійснила перше успішне кругосвітнє плавання. Правда, успішним воно було для людства – але не для самого Магеллана, який під час подорожі помер.

Попри величні досягнення, були у Магеллана й "таракани": у своїх записах він розповідав, що ну Південній Америці зустрів велетнів, яким іспанці – по пояс.

І все б нічого, але під час зустрічі велетні чомусь танцювали, співали чудернацьких пісень та розкидали навколо себе дивний порошок…

Магеллан назвав велетнів патагонами – "лапоногими" (вони вдягали на ноги товсті шкіри, через що ноги ставали схожими на лапи тварин). Місцевість, де "мешкали" патагони, досі називають Патагонія.



Фернан Магеллан – мандрівник і фантазер / Фото pinterest

Орельяні привиділися амазонки

Франциско де Орельяна – це конкістадор, який у середині XVI століття в ім'я іспанської корони винищував місцеве населення у Південній Америці. Такий собі герой, м'яко кажучи.

Якось Орельяна плив по великій ріці, і дорогою натрапив на плем'я жінок-войовниць. Це були, мовляв, моторошні амазонки, які вбивали новонароджених хлопчиків, а собі відрізали одну грудь, аби вправніше стріляти з лука.

Нічого нового Орельяна не вигадав – стародавні греки тисячоліття тому складали такі ж міфи. Але вони й подумати не могли, що завдяки фантазії одного іспанця на честь амазонок назвуть найдовшу річку світу.



Франциско Орельяна – конкістадор і брехун / Фото pinterest

Релі бачив Ельдорадо і людей з очима на плечах

Авантюрист, державний діяч і поет (у XVI столітті це було майже одним і тим же) сер Волтер Релі переконав королеву Єлизавету I, що Англії теж слід втрутитися в колоніальну гонку і відхопити шматок Америки.

Чому Релі, за прикладом іспанців, потягнуло на Амазонку – достеменно не відомо. Можливо, причиною були фантазії Орельяни про амазонок у джунглях.

Релі, до слова, пішов далі – він понавигадував цілу низку чарівних істот, які начебто мешкають у Південній Америці. І все для того, щоб довірлива королева висилала йому гроші "на дослідження".

Цих істот Релі називав Ewaipanoma, вони мали людську подобу, очі на плечах, роти посеред грудей та й інші дивацтва. До слова, Релі також стверджував, що особисто бачив легендарне золоте місто Ельдорадо.



Волтер Релі – вигадливий користолюбець / Фото pinterest

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Може, і правда – з такими грошима від королеви Релі міг дозволити собі побачити багато.