Как рекламировали проституток 300 лет назад: яркие описания "лондонских леди" – часть 1
В XVIII веке британские мужчины (да и не только британские, и не лишь мужчины) любили выписывать один интересный альманах. Назывался он "Харрисовский список Ковент-Гарденских леди". Почему издание с таким скучным названием стало популярным? Дело в том, что это был альманах лондонских проституток.
Название "Харрисовский" происходит от имени главного сутенера Ковент-Гардена, а Ковент-Гарден – это район в Вест-Энде Лондона, где сосредоточены крупнейшие театры и развлекательные заведения. В альманахе же, как заметил Men 24, автор писал не только имена проституток, их услуги и цены на них, но и с ярким юмором описывал некоторые особенности девушек – словно с собственного опыта.
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Автором этим был ирландский драматург и актер (говорят, что и неудачник, ведь прославился только посмертно) Сэмюэль Деррик. В 1757 году он почти разорился, уехал из родного Дублина в Лондон. И именно там он 30 лет занимался тем, что выдавал "Харрисовский список Ковент-Гарденських леди".
Один из выпусков "Харрисовского списка Ковент-Гарденських леди" / Фото deviantart
Яркие цитаты из альманаха "Харрисовский список Ковент-Гарденських леди"
Прежде чем читать, обрати внимание: в тексте немало высказываний, которые могут выдаваться оскорбительными. Однако они являются лишь цитатами из "желтой прессы" трехсотлетней давности. Поэтому не стоит воспринимать их близко к сердцу. Согласись, даже сейчас в изданиях такого рода формулировки часто не слишком интеллигентные.
Бетси Майлз, Олд-стрит, Клеркенуэлл
Повсюду славится она прежде всего невероятного размера грудью. С коей она, к слову, ловка настолько, насколько и с другими своими конечностями – на радость любителям удовольствий определенного толка.
- Принимает она охотно, причем как спереди, так и сзади. Более того, подходу сзади она не только не препятствует – наоборот, по ее словам, считает такое развлечение одним из самых приятных.
Правда, спрос на нее велик только у транжир из-за рубежа. Потому как вход через главные двери имеет сносную цену, а вот за разрешение зайти с черного хода придется выложить не менее 2 фунтов.
Лондонские леди поражали красотой мужчин на любой кошелек / Фото deviantart
Девица Лоури-с, Черч-стрит, Сохо
Девица эта крайне резвая, темноволосая, черноглазая, имеет неплохие зубы, нос с горбинкой и свежий румянец. Роста она небольшого, а взгляд ее самый что ни на есть развратный – несмотря на то, что иудейка.
- Как известно, религия иудеев не позволяет им есть свинину или разделять удовольствие с христианами. Но строга ли именно эта леди в соблюдении своей веры, сказать мы не можем. Однако нам точно известно, что она не имеет ничего против отношений с христианами. И даже в Шаббат готова открывать дверь своей синагоги.
Ходят слухи, что ради христианина, который предоставит ей глубокие внутренние доказательства своей веры, она может склоняться и перед новой религией.
Некоторые барышни в Лондоне ходили по очень тонкому льду, но зато как красиво! / Фото deviantart
Салли Робинсон, Мэйден-лейн
Эта девица высокая и плотная, и на лицо довольно приятная, и манеры знает. Но дьявольское корыстолюбие затмевает все ее привлекательные стороны.
- Происхождение этой девицы, к слову, довольно темное. Но нам точно известно, что она торговала сосисками на улицах, пока наконец не выторговала свое девичество за 30 гиней.
Правда, из этой суммы достались ей аж 5 шиллингов, потому что остальные забрала госпожа Коул, которая покупателя на это самое девичество и нашла. Свои же шиллинга Салли потратила на лечение дурной болезни, которую от покупателя невинности и приобрела.
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Барышня Годф-й, Верхняя Ньюмен-стрит
Манеры этой барышни – как у настоящего боцмана. Она горластая, и голос имеет громче грозы. Но в целом девица она приятная, оживленного характера, очень любит танцевать.
- Волосы и глаза у нее темные, телом замечательна, а в постели удивительно смирная. Хотя и от бренди не откажется, и не прочь поругаться, и иногда – применить кулаки.
Считаем, что эта барышня может создать счастье для любого армейского офицера, ведь избавит его от необходимости отдавать команды.
Даже если леди горластая и излишне ругается, она не останется без поклонников / Фото deviantart
Госпожа Бе-д, Солсбери-стрит, Стрэнд
Джентльмен, который захочет взять даму на содержание, зачастую не так увлечен ее чарами, как модой на такие странности. И в этом именно случае чары госпожи вполне точно ни к чему, потому как похвастаться она ничем особо не может.
- Росту она гренадерского, имеет вставной глаз, нос у нее слишком плоский. Зато улыбка хороша, и смеется она довольно часто.
Мы не знаем, меняет ли она свою приветливость на деньги, или ею руководит только любовь. Однако же нам доподлинно известно, что не одному К.Х. посчастливилось делить с ней похотливые развлечения, в которых она большая мастерица.
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