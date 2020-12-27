В XVIII веке британские мужчины (да и не только британские, и не лишь мужчины) любили выписывать один интересный альманах. Назывался он "Харрисовский список Ковент-Гарденских леди". Почему издание с таким скучным названием стало популярным? Дело в том, что это был альманах лондонских проституток.

Название "Харрисовский" происходит от имени главного сутенера Ковент-Гардена, а Ковент-Гарден – это район в Вест-Энде Лондона, где сосредоточены крупнейшие театры и развлекательные заведения. В альманахе же, как заметил Men 24 , автор писал не только имена проституток, их услуги и цены на них, но и с ярким юмором описывал некоторые особенности девушек – словно с собственного опыта.

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Автором этим был ирландский драматург и актер (говорят, что и неудачник, ведь прославился только посмертно) Сэмюэль Деррик. В 1757 году он почти разорился, уехал из родного Дублина в Лондон. И именно там он 30 лет занимался тем, что выдавал "Харрисовский список Ковент-Гарденських леди".



Один из выпусков "Харрисовского списка Ковент-Гарденських леди" / Фото deviantart

Яркие цитаты из альманаха "Харрисовский список Ковент-Гарденських леди"

Прежде чем читать, обрати внимание: в тексте немало высказываний, которые могут выдаваться оскорбительными. Однако они являются лишь цитатами из "желтой прессы" трехсотлетней давности. Поэтому не стоит воспринимать их близко к сердцу. Согласись, даже сейчас в изданиях такого рода формулировки часто не слишком интеллигентные.

Бетси Майлз, Олд-стрит, Клеркенуэлл

Повсюду славится она прежде всего невероятного размера грудью. С коей она, к слову, ловка настолько, насколько и с другими своими конечностями – на радость любителям удовольствий определенного толка.

Принимает она охотно, причем как спереди, так и сзади. Более того, подходу сзади она не только не препятствует – наоборот, по ее словам, считает такое развлечение одним из самых приятных.

Правда, спрос на нее велик только у транжир из-за рубежа. Потому как вход через главные двери имеет сносную цену, а вот за разрешение зайти с черного хода придется выложить не менее 2 фунтов.



Лондонские леди поражали красотой мужчин на любой кошелек / Фото deviantart

Девица Лоури-с, Черч-стрит, Сохо

Девица эта крайне резвая, темноволосая, черноглазая, имеет неплохие зубы, нос с горбинкой и свежий румянец. Роста она небольшого, а взгляд ее самый что ни на есть развратный – несмотря на то, что иудейка.

Как известно, религия иудеев не позволяет им есть свинину или разделять удовольствие с христианами. Но строга ли именно эта леди в соблюдении своей веры, сказать мы не можем. Однако нам точно известно, что она не имеет ничего против отношений с христианами. И даже в Шаббат готова открывать дверь своей синагоги.

Ходят слухи, что ради христианина, который предоставит ей глубокие внутренние доказательства своей веры, она может склоняться и перед новой религией.



Некоторые барышни в Лондоне ходили по очень тонкому льду, но зато как красиво! / Фото deviantart

Салли Робинсон, Мэйден-лейн

Эта девица высокая и плотная, и на лицо довольно приятная, и манеры знает. Но дьявольское корыстолюбие затмевает все ее привлекательные стороны.

Происхождение этой девицы, к слову, довольно темное. Но нам точно известно, что она торговала сосисками на улицах, пока наконец не выторговала свое девичество за 30 гиней.

Правда, из этой суммы достались ей аж 5 шиллингов, потому что остальные забрала госпожа Коул, которая покупателя на это самое девичество и нашла. Свои же шиллинга Салли потратила на лечение дурной болезни, которую от покупателя невинности и приобрела.

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Барышня Годф-й, Верхняя Ньюмен-стрит

Манеры этой барышни – как у настоящего боцмана. Она горластая, и голос имеет громче грозы. Но в целом девица она приятная, оживленного характера, очень любит танцевать.

Волосы и глаза у нее темные, телом замечательна, а в постели удивительно смирная. Хотя и от бренди не откажется, и не прочь поругаться, и иногда – применить кулаки.

Считаем, что эта барышня может создать счастье для любого армейского офицера, ведь избавит его от необходимости отдавать команды.



Даже если леди горластая и излишне ругается, она не останется без поклонников / Фото deviantart

Госпожа Бе-д, Солсбери-стрит, Стрэнд

Джентльмен, который захочет взять даму на содержание, зачастую не так увлечен ее чарами, как модой на такие странности. И в этом именно случае чары госпожи вполне точно ни к чему, потому как похвастаться она ничем особо не может.

Росту она гренадерского, имеет вставной глаз, нос у нее слишком плоский. Зато улыбка хороша, и смеется она довольно часто.