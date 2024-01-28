Однако мы взрослеем и понимаем, что такие мечты не сбываются за одну ночь. Об этом же говорят и миллиардеры, которые построили свое состояние самостоятельно. Но как мы можем пойти по их следам?
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Вот 5 советов, если ты хочешь пойти по следам крупнейших миллиардеров мира
- Сосредоточься на том, чтобы деньги росли. Заставь деньги работать на тебя, а не наоборот. Миллионеры и миллиардеры, которые сделали себя сами, как правило, имеют пассивный источник дохода, а прирост капитала происходит не только благодаря зарплате, но и путем инвестиций. Чтобы заставить свой капитал работать на тебя, ты должен планировать каждую гривну, которая попадает в твой карман. Предпочитай долгосрочные инвестиции краткосрочным расходам.
- Имей несколько источников дохода. В цифровую эпоху социальных сетей существует много способов достичь финансовой стабильности и безопасности. Диверсифицируй свой портфель между разными платформами или профессиями, от недвижимости до акций. Ты можешь зарабатывать деньги, проводя семинары, инвестируя в малый бизнес, что, по твоему мнению, может расти и так далее. К примеру, Никхилл Каматх, самый молодой миллиардер Индии, является соучредителем Zerodha и еще двух организаций, а также ведет популярный подкаст WTF is with Nikhil Kamath.
Стать богачем за ночь или за несколько недель– это мечта, в реальности же готовься к упорному труду / Фото fxquadro@freepik
- Будь упорным. Одной из важнейших характеристик миллионеров является упорство. Пойми, что здесь работы надолго, и не надейся стать богачем за две недели. К примеру, Фальгуни Наир в 2012 году в 50 лет инвестировала свои сбережения в 2 миллиона долларов в основание компании Nykaa. А сейчас, по данным Forbes, ее состояние составляет около 3,2 миллиарда долларов. Независимо от того, сколько раз ты встречаешь вызовы, неудачи или препятствия, упорство приносит плоды долгосрочного успеха.
- Пойми силу отношений. Инвестируй в сеть поддерживающих отношений и наставников, которые могут помочь тебе в профессиональной жизни. Общение с правильными людьми может ускорить путь к богатству. Самое же главное в построении профессиональных отношений – быть искренним. Не устанавливай контакты просто так, без цели. Если ты увлечен проектом или своим видением, выражай его вслух и делись с другими. Люди, скорее всего, пойдут тебе навстречу, если увидят искренность.
- Живи хорошо, но будь сознательным. Миллионеры, которые сами себя сделали, не склонны тратить деньги бессмысленно. Они сохраняют свое богатство и используют его так, чтобы сделать свою жизнь более продуктивной. Поэтому трать деньги на правильное питание, абонемент в спортзал, или даже на контент, который тебе нравится. А вот расход на роскошный автомобиль или новую квартиру может повлиять на общие финансовые цели. Трать деньги на себя, но так, чтобы это что-то добавляло к твоей жизни.