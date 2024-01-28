Однако мы взрослеем и понимаем, что такие мечты не сбываются за одну ночь. Об этом же говорят и миллиардеры, которые построили свое состояние самостоятельно. Но как мы можем пойти по их следам?

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Вот 5 советов, если ты хочешь пойти по следам крупнейших миллиардеров мира

Сосредоточься на том, чтобы деньги росли. Заставь деньги работать на тебя, а не наоборот. Миллионеры и миллиардеры, которые сделали себя сами, как правило, имеют пассивный источник дохода, а прирост капитала происходит не только благодаря зарплате, но и путем инвестиций. Чтобы заставить свой капитал работать на тебя, ты должен планировать каждую гривну, которая попадает в твой карман. Предпочитай долгосрочные инвестиции краткосрочным расходам.

Заставь деньги работать на тебя, а не наоборот. Миллионеры и миллиардеры, которые сделали себя сами, как правило, имеют пассивный источник дохода, а прирост капитала происходит не только благодаря зарплате, но и путем инвестиций. Чтобы заставить свой капитал работать на тебя, ты должен планировать каждую гривну, которая попадает в твой карман. Предпочитай долгосрочные инвестиции краткосрочным расходам. Имей несколько источников дохода. В цифровую эпоху социальных сетей существует много способов достичь финансовой стабильности и безопасности. Диверсифицируй свой портфель между разными платформами или профессиями, от недвижимости до акций. Ты можешь зарабатывать деньги, проводя семинары, инвестируя в малый бизнес, что, по твоему мнению, может расти и так далее. К примеру, Никхилл Каматх, самый молодой миллиардер Индии, является соучредителем Zerodha и еще двух организаций, а также ведет популярный подкаст WTF is with Nikhil Kamath.



Стать богачем за ночь или за несколько недель– это мечта, в реальности же готовься к упорному труду / Фото fxquadro@freepik