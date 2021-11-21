Останнім часом власникам Android-смартфону стало доступне графічне блокування (на тачскріні пальцем малюється будь-яка фігура). Цей метод не тільки обмежить доступ стороннім, але й захистить девайс від випадкового натискання кнопок.

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Важливо! ПІН-код, пароль та графічний ключ не повинні бути простими (наприклад, дата народження), щоб їх було не так і легко підібрати шахраям, однак повинні добре запам'ятовуватися вам.

Зараз багато користувачів андроїд-ґаджетів встановлюють складні комбінації для блокування. У зв'язку з цим часто стикаються з проблемою розблокування, бо забувають графічний ключ або ж пароль.

Впадати у відчай не варто, доступ до телефону можна відновити менш ніж за 10 хвилин. Пропонуємо вам 5 способів відновлення доступу до Android.

За допомогою облікового запису Google

Якщо у вас модель Android, випущена до 2014 року, цей спосіб для вас, бо встановлена ​​версія нижча 5.0. Але відновлення можливо, якщо смартфон автоматично приєднується до домашнього Wi-Fi.

Хід відновлення пароля/графічного ключа:

телефон приєднайте до Інтернету; у місці введення графічного ключа/пароля введіть 5 разів комбінацію фігур/символів; з'явиться напис "Забули пароль?"; підтвердить функцію, відкриється вікно для введення паролю та логіну облікового запису Google, прив'язаного до вашого ґаджету; дотримуйтесь інструкції, що з'явилася на екрані. Після того, як буде підтверджено вхід власника, пароль скинеться; смартфон розблоковано, ви можете встановити для блокування інший ключ.

Через додаток Smart Lock

Для моделей Android, випущених починаючи з 2015 року, є додаток Smart Lock, за допомогою якого можна розблокувати Андроїд трьома способами:

"Безпечні місця" – якщо до ґаджету підключається через Bluetooth знайомий апарат;

"Безпечне місце" – коли смартфон знаходиться у себе вдома;

"Розпізнавання осіб" – при визначенні, що саме ви є господарем.

Як розблокувати смартфон / Фото Unsplash

Ваші дії:

згадайте, який саме спосіб встановлений на смартфоні; при варіанті "Розпізнавання осіб" телефон буде розблоковано після порівняння вашого обличчя, збереженого в пам'яті, і особи, яку побачила камера; при варіанті "Безпечне місце", якщо на девайсі увімкнений GPS, ви будете направлені в найближчу точку. Як тільки ваше місцезнаходження зійдеться із заданим GPS, телефон буде розблоковано; при варіанті "Надійний пристрій" та увімкненому Bluetooth візьміть інший апарат, активуйте Bluetooth і зможете з'єднатися зі своїм телефоном.

Скидання налаштувань до заводських

Мінус цього способу в тому, що втрачається вся інформація. Тому, по можливості, копіюйте всі дані на інший носій або надсилайте копії в сховище "Хмара". Вам слід виконати наступні дії:

зайдіть в "Управління телефоном". Для цього спробуйте затиснути кнопки протягом 15 секунд:

живлення + зменшення або збільшення гучності;

Home + живлення + зменшення гучності;

живлення + збільшення гучності + зменшення гучності;

з'явиться технічне меню; 3.натисніть рядок "Recovery" за допомогою кнопки "Збільшення гучності", для підтвердження натисніть кнопку "Зменшення гучності"; потім обираємо Wipe Data/Factory Reset (використовуючи ті самі кнопки), підтверджуємо вибір кнопкою "Живлення".

Після всіх маніпуляцій Android розблокується.

Важливо! У разі помилкової послідовності дій або вибору пункту пошкоджується ОП. Допоможе тільки сервісний пункт.

Скидаємо пароль за допомогою сервісу "Знайди мій пристрій"

За допомогою програми Google Find my device можна не тільки знайти вкрадений смартфон, але й віддалено розблокувати. Проробляємо наступні дії:

з будь-якого пристрою заходимо в Equipment management; виконуємо вхід у свій обліковий запис; обираємо смартфон і натискаємо "Блокувати"; вводимо новий пароль для блокування екрану, підтверджуємо його і знову натискаємо "Блокувати"; на своєму телефоні набираєте новий пароль, девайс розблоковано.

Скидаємо пароль через акумулятор

Скинути графічний ключ/пароль можна за допомогою акумулятора. У разі рівня заряду менш як 10% на екрані спливає попереджувальне вікно. У цей час проведіть такі маніпуляції:

переходьте в розділ "Стан батареї"; натисніть кнопку "Назад"; спливе "Меню налаштувань"; у пункті "Безпека" відключіть пароль. Смартфон розблоковано.

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Ситуація із заблокованим ґаджетом глобальна. Пароль може бути встановлений на телефон випадково, особливо, якщо побував у руках дитини. Але, як бачите, проблему блокування екрану смартфону на андроїді можна обійти. Це не займе багато часу. Тому не впадайте у відчай, а дійте!