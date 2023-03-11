Якщо ти прагнеш мінімізувати присутність егоїстів у своєму житті, зверни увагу на ці ознаки. Вони дозволять такий тип людей і дещо дистанціюватися від них.

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1. Їм байдужі потреби інших

Егоїстична людина може не зважати на почуття чи потреби інших. І може ухвалювати рішення чи виконувати певні дії, які приносять користь лише їй.



Їм начхати на потреби інших людей / Фото gpointstudio

2. Не йдуть на компроміс

Егоїстам надзвичайно важко йти на компроміс. А все тому, що вони ставлять власні потреби та бажання вище за потреби та бажання інших. І вони можуть бути не готовими відмовитися від чогось, чого вони хочуть, заради блага інших.

3. Зарозумілість

Егоїстична людина може мати почуття переваги над іншими. Вона вважає себе кращою або більш гідною. Тож зарозумілість притаманна таким людям.

4. Егоцентризм

Егоїсти можуть мати схильність говорити лише про себе, досягнення або переживання. Їх мало цікавить досвід інших людей. Усе має крутитися винятково навколо них.



Вони надто егоцентричні / Фото benzoix

5. Відсутність вдячності

Егоїстична людина може не висловлювати вдячність або визнання за допомогу чи підтримку, яку вона отримує від інших. Замість цього вони завжди сприймають все як належне. Вони можуть попросити про декілька послуг, але не відповідатимуть на них взаємністю.

6. Самореклама

Вони можуть займатися саморекламою. Причому можуть робити це шляхом приниження інших. Або ж можуть відверто перебільшувати власні здібності.

7. Нехтування кордонами інших

Вони можуть переступати межі інших людей або взагалі ігнорувати їх. Вони вважають власні потреби та бажання важливіші за комфорт і безпеку інших. Насправді вони вимагатимуть від людей дбати про свої кордони, але коли йдеться про іншу людину, то їм відверто начхати на її емоції та переживання.

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Виявити егоїстів не так уже й складно. Складніше мати з ними справу, коли мовиться про близьких або навіть рідних людей. Хай там як, ти тепер можеш розпізнати серед інших самозакохану людину. Маємо надію, ці знання будуть для тебе корисними.