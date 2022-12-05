З їхньою допомогою ти зможеш виявити, чи не починаєш будувати стосунки з токсичною жінкою. Зверни на них увагу, якщо тобі не байдуже своє майбутнє та добробут.

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Дисклеймер! Токсичним у стосунках можеш бути і ти. Але у нас є гарна новина. Над власною токсичністю – чи твоєю, чи твоєї дівчини – можна працювати. Але для цього слід однозначно звернутися по кваліфіковану допомогу.

Як визначити, що вона токсична

1. Вона агресивна, коли сердиться

Якщо незначна сварка без причини переростає у палку суперечку, це може означати, що у неї проблеми з керуванням гнівом. Якщо її постійно розпікає лють, то не виключено, що це вкрай негативно вплине на тебе та твоє психічне здоров'я. Не доводь до цього.

2. Вона постійно скаржиться на своїх колишніх

На жаль, є такі панянки, які постійно скаржитимуться на своїх колишніх. Так, при тобі. Так, вважаючи ваші стосунки щасливими. Її просто не відпустила попередня історія, і вона нестиме її далі по своєму житті. Але і це ще не все.

Якщо вона постійно критикує колишніх і намагається виставити їх у поганому світлі, то це не робить з неї хорошу людину. Колись її колишнім можеш стати ти. І в такому випадку саме тебе вона своїй наступній жертві подаватиме, наче справжнісіньке зло.



Спочатку вона скаржиться на колишніх, а потім – на тебе / Фото Drazen Zigic

3. Вона ніколи не йде на компроміси

Кожна людина потребує компромісів у стосунках. Але якщо це завжди робиш ти і ніколи – вона, то варто задуматися. Вкрай складно залишатися у стосунках з тими, хто ніколи не йде на поступки. У такому випадку тобі завжди доведеться нехтувати своїми інтересами та побажаннями. Готовий до цього?

4. Вона негативно ставиться до своїх батьків

Якщо жінка виявляє повну неповагу до своїх батьків, то немає жодної гарантії, що вона поважатиме і тебе. Але тут потрібно враховувати бекграунд. Цілком імовірно, що її рідні робили її життя нещасним. Тож вона вирішила дистанціюватися від них свідомо.

5. Вона стає одержимою тобою

Коли вона одержима твоїм місцем перебування і стає параноїком, коли не може втримати тебе, то це ще один тривожний дзвіночок. Це демонстрація того, що вона прагне контролювати ледь не кожен твій крок. А отже, ти не матимеш можливості насолоджуватися життям за її відсутності. Адже таких ситуацій просто не буде. Вона їх мінімізовуватиме. Жодних зустрічей з друзями та рідними, походів у бари.



Якщо клімат у стосунках нездоровий – зверніться до фахівця / Фото Drazen Zigic

6. Вона ніколи не бере на себе відповідальність

Твоя партнерка повинна взяти на себе відповідальність за свої помилки. Якщо ж вона цього уникає, то тобі варто задуматися. Ще гірше, якщо вона вирішує звинуватити тебе та змушує почуватися винним. Від таких жінок варто триматися якомога далі.

Нагадуємо, що ці червоні прапорці можуть стосуватися і тебе. Тож, якщо з якоїсь причини панянки не надто хочуть будувати з тобою стосунки, варто задуматися. Можливо, потрібно почати нарешті з себе.

Варте уваги Достатньо цих трьох спільних рис, щоб ваші стосунки були міцними і тривалими

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Ми наполегливо рекомендуємо звернутися по допомогу фахівців, якщо ти зіткнувся з токсичністю у стосунках. Це може не лише позитивно вплинути на твоє ментальне здоров'я, а й зберегти стосунки, якщо вони цінні для вас обох.