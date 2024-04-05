Хороша новина в тому, як пишуть у Harvard Business Review, що можна дещо зробити, щоб змінити ситуацію. Тобто, досягти зростання – у зарплаті, посаді, обов'язках і викликах, користі у команді, розвитку навичок та багато чому іншому.

Дивися також Стів Джобс називав це найбільшим убивцею продуктивності у компаніях

Якщо не ростеш на роботі: поради з Гарварду, як це змінити

Знайди свій прорив. Прорив, на думку гарвардських експертів, забезпечить тобі нове бачення або спосіб подолання перешкоди, яка заважає твоєму прогресу. Але прориви не падають з неба, їх потрібно шукати, а для цього потрібно бути відкритим до нових ідей, бути готовим робити помилки й учитися на них, а також не думати, що ти вже все знаєш. Пам'ятай, що натхнення приходить лише до тих, хто невпинно його шукає.

Прорив, на думку гарвардських експертів, забезпечить тобі нове бачення або спосіб подолання перешкоди, яка заважає твоєму прогресу. Але прориви не падають з неба, їх потрібно шукати, а для цього потрібно бути відкритим до нових ідей, бути готовим робити помилки й учитися на них, а також не думати, що ти вже все знаєш. Пам'ятай, що натхнення приходить лише до тих, хто невпинно його шукає. Вимкни внутрішнього критика. Коли ти дозволяєш йому домінувати з усіма його негативними наративами, то не будеш рухатися вперед, дозволиш страху чи невпевненості стримувати тебе. Важливо ставити під сумнів, аналізувати та критикувати конструктивно, але не ставати песимістом або вкрай негативно налаштованим, оскільки це може завадити тобі досягти того, що ти поставив собі за мету. Критика має бути спрямованою на те, щоб допомогти тобі знайти рішення та можливості.

Не ростеш на роботі? Можна дещо зробити, щоб змінити ситуацію / Фото DrazenZigic@freepik