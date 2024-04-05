Хорошая новость в том, как пишут в Harvard Business Review, что можно кое-что сделать, чтобы изменить ситуацию. То есть, достичь роста – в зарплате, должности, обязанностях и вызовах, пользы в команде, развития навыков и многом другом.

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Если не растешь на работе: советы из Гарварда, как это изменить

Найди свой прорыв. Прорыв, по мнению гарвардских экспертов, обеспечит тебе новое видение или способ преодоления препятствия, которое мешает твоему прогрессу. Но прорывы не падают с неба, их нужно искать, а для этого нужно быть открытым к новым идеям, быть готовым делать ошибки и учиться на них, а также не думать, что ты уже все знаешь. Помни, что вдохновение приходит только к тем, кто неустанно его ищет.

Прорыв, по мнению гарвардских экспертов, обеспечит тебе новое видение или способ преодоления препятствия, которое мешает твоему прогрессу. Но прорывы не падают с неба, их нужно искать, а для этого нужно быть открытым к новым идеям, быть готовым делать ошибки и учиться на них, а также не думать, что ты уже все знаешь. Помни, что вдохновение приходит только к тем, кто неустанно его ищет. Выключи внутреннего критика. Когда ты позволяешь ему доминировать со всеми его негативными нарративами, то не будешь двигаться вперед, позволишь страху или неуверенности сдерживать тебя. Важно ставить под сомнение, анализировать и критиковать конструктивно, но не становиться пессимистом или крайне негативно настроенным, поскольку это может помешать тебе достичь того, что ты поставил себе в качестве цели. Критика должна быть направлена на то, чтобы помочь тебе найти решения и возможности.

Не растешь на работе? Можно кое-что сделать, чтобы изменить ситуацию / Фото DrazenZigic@freepik