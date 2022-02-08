Це не означає, що потрібно ставити на собі хрест. Просто займися роботою над собою. Щойно ти зможеш опанувати ці риси характеру, у тебе значно зростуть шанси на побудову щасливих і гармонійних стосунків.

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1. Ти думаєш лише про себе

Це правда, що у будь-яких стосунках дуже важливо зберігати незалежність. Однак важливо знайти баланс між любов'ю та цією незалежністю, а не лише думати про себе. Стосунки вимагають певної жертви, щоб поважати іншого. Але це не означає повну відмову від наших цінностей. Це, швидше, питання поваги та розуміння.

Якщо ти не готовий до жертв, то тобі точно не варто будувати стосунки.



Якщо ти думаєш лише про себе, то до стосунків ти не готовий / Фото chester wade

2. Ти думаєш, що правий лише ти

У будь-яких стосунках будуть конфлікти та непорозуміння. Але важливо, щоб обидві сторони вміли поступатися, визнавати свої помилки та прагнути до кращого. Коли у суперечці хтось один думає, що він абсолютно правий, інший, швидше за все, постраждає. Іноді важко вибачитися, але майже завжди, коли ми чесно говоримо про свої помилки чи сумніви, велика ймовірність, що ми отримаємо натомість хороші результати та спілкування зміцниться.

Якщо тобі не цікаво іноді визнавати свою неправоту, то стосунки, мабуть, не для тебе.

3. Твоє щастя залежить лише від партнерки

Співзалежність проявляється, коли людина відчуває занепокоєння далеко від свого партнера або коли вона відчуває постійну потребу бути з нею, щоб почуватися добре. У стосунках завжди можна створити глибокі зв'язки та прихильності. Але кохання не має на увазі володіння або постійну потребу в увазі, щоб почуватися добре. Співзалежність дуже поширена і майже завжди є наслідком потреб, які ми створюємо з дитинства і які ми вкладаємо в інших людей.

В ідеалі потрібно працювати над цим у терапії, щоб мати можливість переконливо повідомити про це свого партнера. Це дозволить вам рухатися вперед і покращувати зв'язок. А також це дасть тобі можливість не залежати від інших, щоб бути щасливим.

4. Ти очікуєш, щоб твої думки читали

Спілкування – невіддільна частина стосунків. Якщо тебе щось турбує – скажи це. Якщо хочеш чогось – скажи про це. Пора забути про те, що твої думки можна легко зчитати. Як свідчить практика, це відбувається у рідкісних випадках. Натомість недомовленість, постійні образи й обурення можуть стати причиною конфліктів.

Тому твоя задача – говорити, говорити і ще раз говорити. Це ключ до успіху у будь-яких стосунках.



Годі думати, що вона може читати твої думки / Фото Milan Popovic

5. У тебе є страх зобов'язань

Фобія зобов'язань або тривога у стосунках – це коли ти боїшся бути у стосунках. Важливо: це не означає, що ти ніколи не зможеш будувати їх. Але, можливо, твої страхи заважають зробити їх здоровими. Це може статися через минулі події, які зробили тебе менш впевненим: розлучення батьків, нездорові стосунки тощо. Це створює вразливість та проєктується у твоє сьогодення.

Хороша новина полягає в тому, що над цим можна працювати. Але без допомоги експерта, швидше за все, тобі не вдасться впоратися з цією ситуацією.

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Стосунки – це робота. В першу чергу, робота над собою. Тож, якщо у тебе є ці риси характеру, то ми б не рекомендували пробувати будувати стосунки. Спочатку потрібно розібратися з факторами, які можуть негативно вплинути на вашу пару у майбутньому. І лише після цього про це саме майбутнє можна думати.