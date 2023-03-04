Дієтологиня Гарвардської медичної школи Ненсі Оліверас назвала три напої. Вони також гарантують тобі багато енергії. Так ще й не шкодять здоров'ю. Нагадаємо, що кава у надмірних дозах таки може наробити біди.

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Що пити замість кави

Почнімо з чистої правди. Ці напої не допоможуть тобі відновити втрачений сон. Але можуть стати чудовими союзниками у ті дні, коли ти почуваєшся млявим і стомленим.

Мате

Це популярний в Латинській Америці напій. Гарвардська медична школа стверджує, що він може бути гарною альтернативою каві, адже, крім антиоксидантів, містить навіть більше кофеїну. Водночас він не змушує тебе почуватися нервовим або напруженим.

Чай йопен

Цей чай походить зі США. Він схожий на зелений і, за даними Гарварда, може зменшити запалення та підвищити рівень енергії у тих, хто його п'є. Різниця полягає в тому, що заряд енергії, який він дає, може тривати довше, ніж від кави. Крім того, сам по собі такий чай дуже корисний.

Важливо! Його не бажано пити перед сном. Існує ймовірність порушення режиму сну.



Ці напої бадьорять не гірше за каву / Фото Drobot Dean

Матча

Цей напій став дуже популярним останніми роками, адже він схожий на зелений чай. Але відрізняється насиченішим смаком. Тож його використовують також для приготування різних страв, десертів тощо.

Матча містить багато антиоксидантів, які сприяють уповільненню старіння. Також у ньому багато кофеїну, який забезпечує енергією навіть більше, ніж традиційний зелений чай.

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Ми ж нагадаємо, що постійно заливатися цими напоями лише тому, що ти недостатньо уваги приділяєш сну, – не найкраща ідея. Закликаємо таки знаходити заповітні 7 – 8 годин для відпочинку вночі. Іноді краще відмовитися від зайвої серії та віддати перевагу сну. Це однозначно принесе тобі більше користі.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.