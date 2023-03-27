Ліза Р. Янг, консультант з харчування, пояснила, від яких продуктів варто відмовитися. Особливо це стосується тих, кому за 40. Їхнє вживання однозначно стане причиною набору зайвої ваги. Гайда перевіряти свій холодильник і не лише.

Читайте також Улюблений напій у теплу пору року: 5 цікавих фактів і порад для поціновувачів Aperol Spritz

1. Ультраоброблені продукти

У людей після 40 років метаболізм починає сповільнюватися. Вкрай важливо бути обізнаним щодо продуктів, які ви споживаєте, і не їсти занадто багато ультраоброблених продуктів,

– наголошує Янг.

Продукти з високим ступенем обробки можуть повністю звести нанівець твої зусилля у плані схуднення. Крім того, вони можуть сприяти виникненню серцевих захворювань, стрибків рівня цукру в крові та діабету.



Від улюбленого фастфуду все ж краще відмовитися / Фото freepik

За даними Академії харчування та дієтології, до ультраперероблених продуктів належать крекери, картопляні чипси, їжа швидкого приготування, фастфуд тощо. На жаль, твої улюблені пластівці на сніданок також піддаються значній обробці.

Замість того, щоб споживати продукти, які пройшли інтенсивну обробку, віддай перевагу цільним продуктам. Наприклад, тим же овочам, фруктам, бобам, горіхам і рибі.

2. Продукти з низьким вмістом клітковини

Ти, напевно, чув, що клітковина необхідна, якщо прагнеш схуднути. Тож цілком логічно, що продукти з низьким вмістом клітковини не принесуть тобі ніякої користі. Особливо, якщо ти намагаєшся спалити жир після 40 років.

Дієти з високим вмістом клітковини допомагають людям відчувати себе ситими і наповненими протягом тривалого періоду часу. Продукти, багаті на клітковину, нормалізують дефекацію, допомагають контролювати рівень глюкози в крові та знижують рівень холестерину. Це дуже важливо для людей після 40 років, які намагаються схуднути,

– пояснює Янг.

3. Перероблене м'ясо

Перероблене м'ясо – наступний продукт, від якого варто триматися якомога далі. Воно переповнене насиченими жирами, і його слід вживати лише в помірних кількостях (якщо це можливо).



Перероблене м'ясо містить багато насичених жирів / Фото KamranAydinov

"Оброблене м'ясо не тільки містить більше добової норми насичених жирів, але й може викликати запалення в організмі, що може призвести до збільшення ваги. Здоровішими альтернативами можуть бути куряча грудка або індичка (нежирні сорти м'яса)", – рекомендує Янг.

4. Фруктові соки

Останній, але не менш важливий пункт, який технічно не є "їжею", але він, безумовно, заслуговує на місце в цьому списку. Фруктові соки можуть здаватися корисними, але вони містять багато цукру.

Найгірше те, що фруктові соки проходять обробку, яка видаляє клітковину. Відсутність клітковини та наявність цукру може спричинити різкий стрибок рівня цукру в крові, що може призвести до збільшення ваги,

– пояснює Янг.

Замість того, щоб потягувати фруктовий сік, обирай свіжі фрукти. Інші здорові альтернативи включають газовану воду або натуральні трав'яні чаї з льодом.

Варте уваги Як схуднути без зайвих страждань: 5 порад від експертів з Гарварда

Зауважимо, що не надто корисно вживати ці продукти і тим, кому ще немає 40 років. Позбудься їх зі свого раціону, щоб приносити своєму тілу лише користь та здоров'я. Та й зайва вага тебе не дійматиме.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо тебе бентежить набір зайвої ваги, то ми рекомендуємо звернутися до фахівців. Можливо, тобі потрібно буде провести обстеження, щоб виявити причину та усунути її.