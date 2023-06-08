Швидко нарощувати м'язи – слова, які звучать майже як тортури. Процес, який ти знаєш лише як виснажливий і який приносить тобі більше болю, ніж задоволення, особливо на початку. Але що, якщо ми скажемо тобі, що це можна зробити по-іншому. Тобі не обов'язково одразу подвоювати час тренувань або брати на гантелі нескінченно більшу вагу. Це також може бути весело – і ні, ми не пропонуємо танцювати чи ходити.

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Дон Саладіно, довірений тренер зірок Marvel, таких як Себастьян Стен, Скарлетт Йоханссон та Раян Рейнольдс, поділився своїми порадами та підказками. Очевидно, що вони працюють, адже його клієнти завжди виглядають ретельно підготовленими у фільмах Marvel.

Першою порадою, яка з'явилася, звичайно ж, було здорове харчування. "Ви – це те, що ви їсте" – це не просто істина, це абсолютна та щира правда. Але всупереч тому, що ти постійно читаєш у соціальних мережах, тренер не є прихильником прагнення до дефіциту калорій. І для нього, і для його клієнтів мова йде не про те, щоб просто схуднути.

Мета тренувань – перетворити жир на м'язи. А для цього потрібна достатня кількість їжі – особливо багато білка. Тож, будь ласка, тобі більше не потрібно морити себе голодом.

Як швидко наростити м'язову масу

Звичайно, це не єдина порада, яку дав тобі професійний тренер. Однак наступна, швидше за все, тебе трохи здивує. Секретна порада Дона Саладіно для швидкого нарощування м'язової маси – це сон.

Саме так, найлінивіша людська діяльність, на його думку, найкраще допомагає тренуванням. Він підкреслює, що 7 – 8 годин на добу є абсолютно необхідними. Цифра, яка, на перший погляд, не здається ненормальною. Але якщо ти поміркуєш, скільки ти насправді спиш щоночі, то помітиш, що 7 – 8 годин, на жаль, зазвичай не є нормою.



Експерт закликає приділяти достатньо часу сну / Фото karlyukav

В інтерв'ю він також пояснив, що сон насправді є "спалювачем жиру". Деяким його клієнтам вдалося скинути близько 4 кілограмів протягом трьох тижнів – просто тому, що вони спали на 90 хвилин більше на добу.

Ти, напевно, справедливо запитуєш себе: Як таке може бути? Що ж, повноцінний нічний сон в першу чергу допомагає тренуватися, оскільки ти маєш значно більше енергії. Це означає, що ти можеш підняти більше і більш мотивований.

Крім того, більше сну також забезпечує довший період відновлення між тренуваннями, що, безумовно, є перевагою для здорового нарощування м'язів. Але це ще не все.

Люди, які сплять занадто мало або дуже погано, мають більше шансів набрати вагу, ніж ті, у кого хороший, спокійний сон. Це пояснюється тим, що час, проведений вночі, дуже впливає на наш метаболізм.



Достатня кількість сну дає більше енергії та натхнення / Фото Drazen Zigic

Тому люди, які залишаються в ліжку трохи довше вранці, значно краще переробляють вуглеводи. Крім того, люди, які страждають від недосипання або проблем зі сном, також схильні споживати більше цукру, а це зовсім не корисно для нарощування м'язів.

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Звісно, дієта, гідратація та, власне, тренування є надзвичайно важливими. Але не менш важливим є і нічний відпочинок. Дай собі довгий, заслужений відпочинок. І роби це щодня. Ніколи не забувай: 7 годин сну – це мінімум для успішного тренування – і для успішного дня в цілому.